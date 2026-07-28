Россия отвергла причастность к нарушению воздушного пространства Румынии беспилотниками. Об этом заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. Она утверждает, что инцидент был «срежиссирован».

«Отвергаем эти очередные необоснованные претензии»,— сообщила представитель дипведомства. Она заявила, что власти Румынии стараются «пропагандистским сопровождением» подобных инцидентов «прикрыть провальные последствия» курса на поддержку Украины.

В румынском обществе зреет запрос на «здравомыслящую» политику в отношении Украины, уверяет Мария Захарова. Она также подчеркнула, что недружественные действия Бухареста получат надлежащий ответ.

МИД Румынии вчера сообщил об объявлении сотрудника российского посольства персоной нон грата. Накануне ведомство вызвало посла России в Бухаресте из-за залетевшего в воздушное пространство страны БПЛА. Как утверждала глава МИД Румынии Оана Цойу, сбитый истребителем дрон относился к типу «Шахед», «использовавшемуся Россией... против Украины».