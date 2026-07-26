МИД Румынии вызвал посла России
МИД Румынии вызвал посла России Владимира Липаева после того, как в небе над Румынией сбили беспилотник. Об этом сообщила румынский министр иностранных дел Оана Цою в соцсети X.
По ее словам, БПЛА уничтожил истребитель F-16 над территориальными водами страны около 10:00 мск. Сбитый дрон относился к типу «Шахед», «использовавшемуся Российской Федерацией... против Украины», утверждает министр. Расследование продолжается.
«Недопустимо и не терпимо, чтобы Российская Федерация продолжала нарушать воздушное пространство Румынии, которое одновременно является воздушным пространством НАТО и воздушным пространством Европейского союза»,— написала госпожа Цою.
За последние три дня над Румынией были сбиты три беспилотника. Дроны уничтожили 24, 25 и 26 июля, заявлял президент страны Никушор Дан. В конце мая беспилотник врезался в жилой дом недалеко от города Галац, на границе с Украиной. В Бухаресте утверждали, что беспилотник был российским. После инцидента румынские власти закрыли российское генконсульство в Констанце. В ответ Россия закрыла генконсульство Румынии в Санкт-Петербурге.
Инциденты с беспилотниками, приписываемые России, неоднократно происходили на территории Румынии, вызывая регулярно вызовы российских дипломатов в МИД Румынии. Так, советник-посланник посольства России в Бухаресте Елена Копнина была вызвана в МИД Румынии 10 сентября 2023 года и в июле 2024 года, а посол РФ в Румынии Валерий Кузьмин — 14 декабря 2023 года. Его вызывали из-за падения дрона в румынской деревне Гринду, а причиной для вызова Копниной послужили обломки БПЛА, найденные в уезде Тулча. Помимо этого, 14 ноября 2025 года МИД Румынии вызвал посла России Владимира Липаева, утверждая, что найденные 11 ноября на территории республики обломки БПЛА принадлежали России. При этом российская сторона эти обвинения отвергла, ссылаясь на отсутствие координат места проникновения дрона и его маршрута.
Похожие инциденты фиксируются и в других странах, таких как Молдавия и Польша. В 2024 году МИД Молдавии вызывал российского посла после падения БПЛА на их территории. В 2025 году Молдавия снова вызвала посла РФ в Кишиневе из-за нарушения воздушного пространства после обнаружения БПЛА. После инцидента с БПЛА в Польше в 2025 году, когда были зафиксированы многочисленные нарушения воздушного пространства, послов России вызывали МИД Британии, Чехии, Норвегии и Дании. Российская сторона в ответ неоднократно заявляла, что поспешность обвинений со стороны НАТО лишь усугубляет напряженность, и предлагала консультации. В связи с этими инцидентами НАТО начало операцию «Восточный страж» для укрепления восточного фланга альянса.