МИД Румынии вызвал посла России Владимира Липаева после того, как в небе над Румынией сбили беспилотник. Об этом сообщила румынский министр иностранных дел Оана Цою в соцсети X.

По ее словам, БПЛА уничтожил истребитель F-16 над территориальными водами страны около 10:00 мск. Сбитый дрон относился к типу «Шахед», «использовавшемуся Российской Федерацией... против Украины», утверждает министр. Расследование продолжается.

«Недопустимо и не терпимо, чтобы Российская Федерация продолжала нарушать воздушное пространство Румынии, которое одновременно является воздушным пространством НАТО и воздушным пространством Европейского союза»,— написала госпожа Цою.

За последние три дня над Румынией были сбиты три беспилотника. Дроны уничтожили 24, 25 и 26 июля, заявлял президент страны Никушор Дан. В конце мая беспилотник врезался в жилой дом недалеко от города Галац, на границе с Украиной. В Бухаресте утверждали, что беспилотник был российским. После инцидента румынские власти закрыли российское генконсульство в Констанце. В ответ Россия закрыла генконсульство Румынии в Санкт-Петербурге.