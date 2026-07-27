Румыния объявила сотрудника российского посольства персоной нон грата

МИД Румынии вызвал посла России в Бухаресте Владимира Липаева. В ведомстве ему сообщили, что один из сотрудников российской дипмиссии объявлен персоной нон грата. Посла Румынии в России вызвали в Бухарест для консультаций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Николай Морозов / ТАСС Фото: Николай Морозов / ТАСС

Как сообщила пресс-служба МИД Румынии в X, посла России вызвали по поручению главы ведомства Оаны Цойу. Поводом стали, как отмечается, неоднократные нарушения воздушного пространства страны с 24 по 26 июля текущего года.

Накануне румынский МИД вызвал Владимира Липаева из-за залетевшего в воздушное пространство страны беспилотника. БПЛА уничтожил истребитель F-16. Сбитый дрон относился к типу «Шахед», «использовавшемуся Российской Федерацией... против Украины», утверждала глава румынского МИДа Оана Цойу.

За последние три дня над Румынией были сбиты три беспилотника. Дроны уничтожили 24, 25 и 26 июля. В конце мая беспилотник врезался в жилой дом недалеко от города Галац, на границе с Украиной. В Бухаресте утверждали, что беспилотник был российским.