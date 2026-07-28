Медведев: 200 тыс. человек заключили контракт с Минобороны за первое полугодие
По итогам первых шести месяцев 2026 года контракт с Министерством обороны России подписали около 200 тыс. человек. Об этом сообщил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев на заседании межведомственной комиссии по комплектованию ВС военнослужащими по контракту.
Дмитрий Медведев
Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ
Господин Медведев отметил хорошие темпы комплектования войск беспилотных систем — в них поступили на службу около 40 тыс. человек. Кроме того, еще 16 тыс. новобранцев отправились на СВО в составе добровольческих формирований. «Наши граждане, которые заключают контракты о прохождении военной службы, — настоящие патриоты, люди, которые считают своим личным долгом защиту Родины от врага и готовы сделать все ради победы России в специальной военной операции»,— добавил он.
В целом потребности Вооруженных сил России полностью удовлетворены, указал зампред Совбеза. Сообщения о возобновлении мобилизации осенью он назвал провокацией и добавил, что необходимости в ней нет. «Это вранье врага, который сам испытывает дефицит людского ресурса — воевать там просто некому, а своих граждан они отлавливают как свиней, бьют и бросают в автобусы»,— указал Дмитрий Медведев.
В 2025 году 422 тыс. человек заключили контракты с Минобороны. За 2024 год контракт с Вооруженными силами заключили около 450 тыс. человек, еще 40 тыс. вступили в добровольческие формирования.
Упомянутые Дмитрием Медведевым цифры о количестве контрактников отражают общую тенденцию по увеличению численности Вооруженных сил России, которая наблюдается в последние годы. Например, в 2025 году контракт с Министерством обороны заключили более 420 тысяч человек, а в 2024 году эта цифра составила около 450 тысяч. Тогда же около 40 тысяч человек вступили в добровольческие формирования. Эти решения по расширению численности ВС РФ принимаются на фоне напряженной ситуации в мире и вокруг России, что требует усиления обороноспособности страны.
В процессе набора военнослужащих по контракту важными факторами являются адаптация системы отбора к условиям специальной военной операции, повышение социальной защищенности военнослужащих и членов их семей, а также меры поддержки, такие как единовременные выплаты и кредитные каникулы. Дмитрий Медведев подчеркивал, что эти меры способствуют привлечению граждан на контрактную службу, отмечая при этом высокий патриотический дух и желание россиян защищать Родину. Текущий темп набора, по его словам, является хорошим, и работа по комплектованию армии профессиональными кадрами продолжается.