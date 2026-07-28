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Медведев: 200 тыс. человек заключили контракт с Минобороны за первое полугодие

По итогам первых шести месяцев 2026 года контракт с Министерством обороны России подписали около 200 тыс. человек. Об этом сообщил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев на заседании межведомственной комиссии по комплектованию ВС военнослужащими по контракту.

Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Дмитрий Медведев

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Господин Медведев отметил хорошие темпы комплектования войск беспилотных систем — в них поступили на службу около 40 тыс. человек. Кроме того, еще 16 тыс. новобранцев отправились на СВО в составе добровольческих формирований. «Наши граждане, которые заключают контракты о прохождении военной службы, — настоящие патриоты, люди, которые считают своим личным долгом защиту Родины от врага и готовы сделать все ради победы России в специальной военной операции»,— добавил он.

В целом потребности Вооруженных сил России полностью удовлетворены, указал зампред Совбеза. Сообщения о возобновлении мобилизации осенью он назвал провокацией и добавил, что необходимости в ней нет. «Это вранье врага, который сам испытывает дефицит людского ресурса — воевать там просто некому, а своих граждан они отлавливают как свиней, бьют и бросают в автобусы»,— указал Дмитрий Медведев.

В 2025 году 422 тыс. человек заключили контракты с Минобороны. За 2024 год контракт с Вооруженными силами заключили около 450 тыс. человек, еще 40 тыс. вступили в добровольческие формирования.

Составлено ИИ-Ассистентъ

Упомянутые Дмитрием Медведевым цифры о количестве контрактников отражают общую тенденцию по увеличению численности Вооруженных сил России, которая наблюдается в последние годы. Например, в 2025 году контракт с Министерством обороны заключили более 420 тысяч человек, а в 2024 году эта цифра составила около 450 тысяч. Тогда же около 40 тысяч человек вступили в добровольческие формирования. Эти решения по расширению численности ВС РФ принимаются на фоне напряженной ситуации в мире и вокруг России, что требует усиления обороноспособности страны.

В процессе набора военнослужащих по контракту важными факторами являются адаптация системы отбора к условиям специальной военной операции, повышение социальной защищенности военнослужащих и членов их семей, а также меры поддержки, такие как единовременные выплаты и кредитные каникулы. Дмитрий Медведев подчеркивал, что эти меры способствуют привлечению граждан на контрактную службу, отмечая при этом высокий патриотический дух и желание россиян защищать Родину. Текущий темп набора, по его словам, является хорошим, и работа по комплектованию армии профессиональными кадрами продолжается.

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