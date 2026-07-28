Медведев: 200 тыс. человек заключили контракт с Минобороны за первое полугодие

По итогам первых шести месяцев 2026 года контракт с Министерством обороны России подписали около 200 тыс. человек. Об этом сообщил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев на заседании межведомственной комиссии по комплектованию ВС военнослужащими по контракту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Медведев

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Дмитрий Медведев

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Господин Медведев отметил хорошие темпы комплектования войск беспилотных систем — в них поступили на службу около 40 тыс. человек. Кроме того, еще 16 тыс. новобранцев отправились на СВО в составе добровольческих формирований. «Наши граждане, которые заключают контракты о прохождении военной службы, — настоящие патриоты, люди, которые считают своим личным долгом защиту Родины от врага и готовы сделать все ради победы России в специальной военной операции»,— добавил он.

В целом потребности Вооруженных сил России полностью удовлетворены, указал зампред Совбеза. Сообщения о возобновлении мобилизации осенью он назвал провокацией и добавил, что необходимости в ней нет. «Это вранье врага, который сам испытывает дефицит людского ресурса — воевать там просто некому, а своих граждан они отлавливают как свиней, бьют и бросают в автобусы»,— указал Дмитрий Медведев.

В 2025 году 422 тыс. человек заключили контракты с Минобороны. За 2024 год контракт с Вооруженными силами заключили около 450 тыс. человек, еще 40 тыс. вступили в добровольческие формирования.