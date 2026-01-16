Медведев: за прошлый год почти полмиллиона человек заключили контракт с ВС РФ

За прошедший 2025 год более 420 тыс. человек заключили контракт на службу в Вооруженных силах России. Об этом сообщил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев.

«Та задача, которая была поставлена верховным главнокомандующим, выполнена. Контракт о прохождении военной службы заключили 422 тысячи 704 человека», — сказал господин Медведев на совещании по вопросам комплектования войск беспилотных систем. Еще 32 тыс. человек заключили контракт в качестве добровольцев. Видео с совещания зампред Совбеза опубликовал во «ВКонтакте».

За 2024 год контракт с вооруженными силами России заключили около 450 тыс. человек, еще 40 тыс. вступили в добровольческие формирования.

В конце декабря Дмитрий Медведев заявил, что в наступившем году одним из приоритетов будет укомплектование войск беспилотных систем. О создании в ВС РФ такого нового типа войск стало известно в ноябре 2025 года. Они занимаются уничтожением техники ВСУ.