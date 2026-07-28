В Северной Осетии работодателей оштрафовали за нарушение правил найма таможенников

Владикавказская транспортная прокуратура выявила нарушения антикоррупционного законодательства во время проверки коммерческих организаций и бюджетных учреждений. Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Установлено, что работодатели приняли на работу бывших сотрудников Северо-Осетинской таможни, однако не уведомили об этом ведомства в десятидневный срок, как того требует федеральный закон «О противодействии коррупции». Согласно его положениям, при заключении трудового договора с лицом, ранее занимавшим должность на государственной службе, работодатель обязан сообщить об этом в установленные сроки.

Прокурор внес представления директорам организаций, которые были удовлетворены. По инициативе ведомства должностные лица привлечены к административной ответственности по ст. 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего). Им назначен штраф.

Константин Соловьев