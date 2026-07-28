Ремонт трассы «Буденновск – Арзгир» планируют завершить к 1 сентября

В Буденновском округе близится к завершению ремонт участка региональной трассы «Буденновск — Арзгир». Работы ведутся на протяжении около 3,7 км. Об этом сообщает пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Дорожники уже уложили выравнивающий слой асфальта и полностью обновили дорожное покрытие. Специалистам предстоит укрепить обочины и заменить элементы безопасности. Техническая готовность объекта превысила 70%, общая строительная готовность по нацпроекту составляет 68% и соответствует плану.

Отмечается, что при проведении работ применяется метод холодного фрезерования, который позволяет вести ремонт при любых температурных условиях, а также снизить уровень шума и пыли. Трасса «Буденновск — Арзгир» входит в опорную сеть дорог страны и является стратегически важной транзитной артерией: она соединяет Буденновский и Арзгирский округа, а также связывает Ставропольский край с Республикой Калмыкия.

Полностью завершить ремонт планируется до 1 сентября.

Константин Соловьев