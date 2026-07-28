Суд лишил ростовчанина лоцманского удостоверения из-за фиктивного медзаключения

Суд в Ростове-на-Дону удовлетворил иск Волго-Донского транспортного прокурора о признании лоцманского удостоверения недействительным. Об этом сообщила пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Установлено, что местный житель представил в службу капитана морского порта Ростова-на-Дону поддельное заключение предварительного медицинского осмотра об отсутствии противопоказаний к работе на судах — с целью получения лоцманского удостоверения. Требования прокуратуры суд удовлетворил в полном объеме.

Кроме того, на основании постановлений прокурора и материалов проверки МВД России на водном транспорте возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка официального документа, предоставляющего права) и ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо поддельного официального документа, предоставляющего права). Расследование продолжается.

Константин Соловьев