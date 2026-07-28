Бойцы не досчитались снаряжения

Суд над бывшим вице-губернатором и экс-атаманом Кубанского казачьего войска (ККВ) Александром Власовым по обвинению, связанному с хищением обмундирования для участников СВО, допросил основных свидетелей по делу — сотрудников войска. Гособвинение зачитало показания бойцов, которым передавалось военное имущество. До ответов стороны защиты судебный процесс пока не дошел. Подробности — в материале корреспондента «Ъ-Кубань», побывавшего на заседании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Советский районный суд Краснодара 28 июля допросил сотрудников Кубанского казачьего войска об обстоятельствах освоения краевой субсидии, предназначенной для помощи участникам СВО, в хищении средств которой подозревают бывшее руководство войска.

Подсудимые по делу — экс-вице-губернатор и бывший атаман ККВ Александр Власов и бывший ответственный за склады войска Александр Стародубцев. Согласно данным сайта суда, Власову вменяется подстрекательство к мошенничеству (ст. 33 ч.3 ст.159 ч.4 УК РФ) и злоупотребление полномочиями руководителя некоммерческой организации, повлекшее тяжкие последствия (ст. 201 ч. 2 УК РФ). Стародубцеву вменяются два эпизода мошенничества (ст.159 ч. 3 и ст. 159 ч. 4 УК РФ).

В деле идет речь о расходовании субсидии объемом 100 млн руб., выделенной в 2022 году из бюджета Краснодарского края на приобретение вещевого имущества для бойцов, участвующих в СВО — форменной одежды, дронов, автомобильной техники, ГСМ, оборудования, инструментов. Как ранее писал «Ъ», распорядителем субсидии выступал департамент по делам казачества администрации края, получателем — ККВ, которое закупало и передавало имущество военным.

Главный бухгалтер войска Оксана Мельникова в ходе судебного заседания показала, что курировал программу помощи бойцам СВО и освоение средств субсидии непосредственно атаман Власов. Получением имущества на склад и передачей его военным занимался ответственный за склады казачьего общества Александр Стародубцев. Помощь выдавалась преимущественно отрядам БАРС, но также и представителям отдельных воинских частей, которые предварительно подавали в ККВ заявки согласно потребностям подразделений.

С августа по конец декабря 2022 года вся субсидия была освоена полностью, Остаток, вернувшийся в бюджет, составил всего 6 копеек.

Госпожа Мельникова также пояснила на суде, что бухгалтерия проверяла проходящую через нее документацию на соответствие условиям субсидии, проверяла и оплачивала договоры, выписывала накладные на передаваемый груз, принимала акты приема-передачи имущества представителям воинских подразделений. Однако непосредственно на складе не работала и инвентаризацию там не проводила.

Гособвинитель же заявила о противоречиях с ее же показаниями, данными ранее в ходе следствия, и зачитала протокол допроса из дела. Согласно протоколу, госпожа Мельникова рассказывала следователю о проявлении ею и другим бухгалтером при подготовке одного из актов приема-передачи возмущении в связи с отсутствием достаточного времени для проведения учета купленного имущества. Также на допросе она заявила, будто слышала на декабрьском совещании в ККВ, что часть имущества, перечисленного в актах приема-передачи, фактически бойцам передана не была. Главбух вынуждена была подтвердить показания, данные в ходе следствия.

Бывший заматамана ККВ Виктор Светличный показал, что выдавал имущество со склада «только в начале» (всего его подпись стоит порядка в 20 актах), после чего атаман Власов назначил работать с военными на складах ныне находящегося с ним на скамье подсудимых Александра Стародубцева. В ходе допроса в итоге множественных уточнений суда и гособвинения выяснилось, что поручение о выдаче военным имущества было устным, оно передавалось без составления актов приема-передачи, и лишь через некоторое время спустя появлялись акты, которые он подписывал.

С согласия сторон гособвинение огласило показания двух уполномоченных отрядов БАРС, ныне находящихся в зоне СВО. В частности, представитель БАРС-16 Николай Зайцев заявил следствию о случае, когда вынужден был подписать акт приема-передачи, составленный пост-фактум и содержащий существенно больший перечень имущества, чем был получен им на самом деле. Согласно, озвученным показаниям, он пытался прояснить эту ситуацию с атаманом, но тот настоял на подписании акта в таком виде.

«Часть обвинительных показаний этот свидетель дал на дополнительном допросе, где пояснил, что экс-атаман в ходе очной ставки якобы пытался оказать на него давление,— процитировала бойца гособвинитель.

Зачитаны были и показания зама по тылу БАРС-11 Анатолия Иваницкого. Он пояснил, что, в основном, получал имущество без документов у начальника войскового склада Александра Стародубцева, а акты приема-передачи товарно-вещевых ценностей обычно подписывались некоторое время спустя. Подписанта ряда актов со стороны ККВ Виктора Светличного он никогда не видел. Он подчеркнул, что он и представитель ККВ подписывали эти документы в разное время, сами же даты актов не соответствовали реальным датам выдачи обмундирования, и проставлены произвольно. При этом, согласно озвученным показаниям, практически всегда фактический объем полученных вещей был на порядок меньше, поименованного в актах, а имущества по декабрьскому акту он не получал вовсе.

Военнослужащий пояснил, что задавал атаману Власову вопрос относительно фактически неполученной экипировки, и тот якобы ответил ему, что она уходит на помощь другим воинским подразделениям.

Боец не стал спорить с такой практикой, так как ранее глава казачьего общества, занимавший также и должность вице-губернатора Кубани, якобы пообещал после СВО помочь ему устроиться на службу в региональную администрацию, а сыну — в университет. Однако, согласно показаниям военнослужащего, когда работа по передаче грузов была завершена, руководитель перестал с ним общаться. Этот боец также заявил следствию о моральном давлении, которое якобы оказывал на него подсудимый на очной ставке.

Оглашение показаний других свидетелей суд решил продолжить на следующем заседании. Оно назначено на 4 августа.

Корреспондент «Ъ-Кубань» предложил стороне защиты выразить свою позицию в связи с данными против экс-атамана показаниями, однако один из адвокатов господина Власова отказался комментировать их. Позицию стороны защиты по сути предъявленных обвинений, которая будет озвучена в суде, издание также намерено подробно изложить.

Михаил Волкодав