Тельняшки для атамана

В Краснодаре началось рассмотрение уголовного дела бывших вице-губернатора региона и атамана Кубанского войскового казачьего общества Александра Власова, а также его советника Александра Стародубцева. По версии обвинения, господин Власов в декабре 2022 года отчитался о передаче в зону СВО товаров стоимостью 57 млн руб., которые на самом деле оставались на складе в Краснодаре. Подсудимых также обвиняют в хищении со склада ремней, носков, перчаток и тельняшек, предназначенных для бойцов подразделений БАРС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший вице-губернатор Кубани Александр Власов

Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края Бывший вице-губернатор Кубани Александр Власов

Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

Заседание Советского райсуда Краснодара по уголовному делу в отношении Александра Власова и Александра Стародубцева началось с выступления прокурора Людмилы Криушиной, зачитавшей обвинительное заключение. В деле идет речь о расходовании средств, выделенных в 2022 году из бюджета Краснодарского края на приобретение товаров, необходимых бойцам в зоне СВО,— форменной одежды, оборудования, инструментов, оргтехники, лекарств, палаток и продуктов.

Распорядителем субсидии, объем которой составил 100 млн руб., выступал департамент по делам казачества администрации края, получателем было Кубанское войсковое казачье общество (КВКО), которое закупало и доставляло товары в воинские части. КВКО получило средства в августе 2022 года и взяло на себя обязательство передать гуманитарную помощь в зону боевых действий до 31 декабря 2022 года. В случае срыва сроков вся сумма субсидии подлежала возврату в бюджет.

Обвинение утверждает, что атаман Кубанского войскового казачьего общества Александр Власов, одновременно занимавший должность вице-губернатора по военным вопросам, поручил бухгалтеру КВКО составить смету на приобретение товаров, не имея данных о том, сколько и какого оборудования требуется подразделениям в зоне СВО.

После утверждения сметы начались закупки, часть приобретенного товара стоимостью 57,7 млн руб. хранилась на складе КВКО в Краснодаре. Ответственным за хранение был назначен советник атамана Александр Стародубцев. По версии обвинения, Александр Власов вскоре после начала закупок понял, что своевременно доставить гуманитарную помощь в зону боевых действий не удастся, поэтому он решил создать видимость успешного освоения бюджетных средств, приукрасив реальное положение дел.

Атаман КВКО, как утверждает следствие, поручил своим подчиненным — сотрудникам казачьего общества — подписать акты приема-передачи нескольких партий гуманитарной помощи и убедил командиров подразделения БАРС сделать то же самое, что якобы и было осуществлено с сентября по декабрь 2022 года. После этого в краевой департамент по делам казачества поступили отчеты КВКО о якобы стопроцентном освоении средств субсидии. Таким образом, полагает обвинение, действиями атамана КВКО Власова была дискредитирована программа поддержки бойцов СВО, цели субсидирования не были достигнуты. Следствие квалифицировало это как злоупотребление полномочиями в коммерческой или иной организации — Кубанском войсковом казачьем обществе.

Как полагает обвинение, Александр Власов и Александр Стародубцев совершили хищение товаров стоимостью 2,3 млн руб. из того же массива гуманитарной помощи, хранившейся на складе в Краснодаре,— это были ремни, носки, перчатки, дождевики, тельняшки, берцы, коврики, костюмы «горка».

По версии следствия, атаман Власов поручил Александру Стародубцеву увезти все это к себе домой, а затем продать на «Авито». Чтобы скрыть хищение, господин Власов убедил руководителей казачьих структур и подразделений БАРС подписать акты приема-передачи товаров. По этому эпизоду Александру Власову и Александру Стародубцеву предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве. Господин Стародубцев обвиняется еще в одном эпизоде мошенничества с ущербом на 347 тыс. руб.

По данным следствия, сотрудник КВКО обнаружил на складе ошибочно списанные товары (шапки, термобелье, перчатки), которые жители края собрали в ходе благотворительной акции «Своих не бросаем». Александр Стародубцев перевез вещи домой и хранил до июля 2025 года, когда похищенное было изъято сотрудниками правоохранительных органов.

Александр Власов и Александр Стародубцев признали вину, но разъяснять свое отношение к обвинению не стали. Оба подсудимых находятся под стражей. Представитель департамента по делам казачества, признанного потерпевшим, сообщил суду, что господин Власов перечислил в бюджет края 55,4 млн руб. в погашение ущерба.

Анна Перова, Краснодар