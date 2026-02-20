В суде выкапывают долю

Среди требований «Русала» (MOEX: RUAL) к структурам Rio Tinto по иску на 100 млрд руб. оказалось обращение взыскания на долю в неназванной компании. Наиболее вероятная цель, по мнению юристов,— 66% в Оюу-Толгой в Монголии, четвертом медном месторождении в мире. Впрочем, добиться исполнения требования «Русалу» будет крайне сложно.

«Русал» в рамках судебного спора с горно-металлургической группой Rio Tinto требует обратить взыскание на долю в неназванной компании. Это следует из определения Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 17 февраля. Суд рассматривал заявление «Русала» о принятии обеспечительных мер. Другие подробности в документе не раскрываются.

«Русал» подал иск в арбитражный суд Калининградской области к структурам Rio Tinto о взыскании 104,75 млрд руб. в апреле 2025 года. Дело рассматривалось в закрытом режиме, подробности требований не раскрывались. В декабре суд удовлетворил иск. В январе 2026 года структура Rio Tinto подала апелляционную жалобу, которая 16 февраля была оставлена без удовлетворения, следует из картотеки дел.

Считается, что спор может касаться австралийской Queensland Alumina Limited (QAL, выступает как третье лицо), управляющей глиноземным заводом в Гладстоне. В этом предприятии Rio Tinto принадлежало 80%, «Русалу» — 20%. В апреле 2022 года QAL в соответствии с санкциями Австралии прекратила право структуры «Русала» на переработку на заводе, что исключило участие компании в проекте. «Русал» пытался оспорить отказ структур Rio Tinto от поставок глинозема с QAL в австралийском суде, но проиграл.

В числе участников спора есть и структуры, не связанные с QAL, в частности компания Rio Tinto, которым принадлежит доля компании в 66% в месторождении Оюу-Толгой в Монголии — четвертом медном месторождении в мире с оценочными запасами в 1 млрд тонн руды. Компания—оператор проекта Oyu Tolgoi LLC привлечена третьим лицом. Юристы ранее допускали, что «Русал» может попытаться получить компенсацию именно в Монголии (см. “Ъ” от 15 декабря 2025 года).

Управляющий партнер адвокатского бюро «Гребельский и партнеры» Александр Гребельский говорит, что присутствие Oyu Tolgoi Netherlands B.V. и THR Oyu Tolgoi Ltd в числе ответчиков — это сильнейший индикатор того, что «Русал» намерен обратить взыскание на долю Rio Tinto в монгольском проекте. Эти компании, поясняет он, не имеют видимой связи с глиноземным заводом QAL, и их единственная функция в корпоративной структуре Rio Tinto связана с владением Оюу-Толгой. Привлечение в дело третьего лица, монгольской компании Oyu Tolgoi, говорит о том, что «Русал» хочет дотянуться до ближайших активов Rio Tinto в Монголии, считает и юрист Briefcase Law Office Елизавета Звечаровская.

Как отмечает управляющий партнер адвокатского бюро «Астериск» Владимир Хантимиров, между Россией и Монголией действует договор о правовой помощи, предусматривающий взаимное признание судебных решений по гражданским делам. Но, добавляет он, практика его применения в коммерческих спорах фактически отсутствует. И монгольское право, продолжает юрист, устанавливает собственные основания для отказа в признании решений иностранных судов, например угрозу национальной безопасности.

По словам Елизаветы Звечаровской, монгольский суд может счесть, что российский суд вообще не обладал компетенцией на рассмотрение спора. Кроме того, отмечает она, суды Монголии, безусловно, будут учитывать государственный интерес в проекте, а также исходить из поддержания репутации объекта для инвесторов. Господин Гребельский указывает, что обращение взыскания на 66-процентную долю в крупнейшем горнодобывающем активе страны — беспрецедентное действие, которое парализовало бы проект. Прецедентов признания и исполнения решений судов РФ по коммерческим делам такого масштаба в Монголии публично не зафиксировано, отмечает он. Партнер Pen & Paper Станислав Данилов считает, что смысл иска не столько в получении корпоративных прав на долю в иностранной компании, сколько во взыскании задолженности.

В Rio Tinto заявили “Ъ”, что австралийские суды уже всесторонне рассмотрели эти вопросы в рамках судебного разбирательства, инициированного «Русалом», подтвердив, что Rio Tinto и QAL действуют в соответствии с санкциями, которые обязаны соблюдать. «Поэтому мы отвергаем законность любых судебных разбирательств в России по этому делу и будем продолжать решительно защищать свои права»,— сказал представитель Rio Tinto. В «Русале» комментарий не предоставили.

Источник “Ъ”, знакомый с ситуацией, считает, что претензии «Русала» могут стать «козырем» для монгольской стороны в споре с Rio Tinto из-за Оюу-Толгой. Монголии принадлежит 34% проекта. В конце 2025 года парламент страны отмечал необходимость повысить доходы Монголии от Оюу-Толгой. В феврале правительство страны сообщило, что Rio Tinto представила предложения по снижению затрат, которые, как ожидается, увеличат поступления Монголии.

Анатолий Костырев, Полина Трифонова