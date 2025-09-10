Инвесторы приехали в «Прованс»

Подконтрольная инвестхолдингу экс-руководителя «Сбербанк Капитала» Вагану Гаспаряну и бывшему гендиректору «Фосагро» Максиму Волкову компания «Бумеранг агроинвест» закрыла сделку по покупке производителя салатов «Прованс». Компания стоимостью 1,2 млрд руб. поставляет их в популярные сети общепита — Burger King и «Вкусно и точка». Новым инвесторам бизнес интересен в связи со стремлением развивать активы в гостинично-ресторанном сегменте.

ООО «Бумеранг агроинвест» в начале сентября 2025 года получило 85% в ООО «Прованс», следует из данных ЕГРЮЛ. Компания контролируется инвестхолдингом «Бумеранг капитал» (74% долей) и его гендиректором Федором Перфильевым (1%). Еще 25% в «Бумеранг агроинвест» владеет АО «Пикалевская сода» Максима Волкова. 15% в ООО «Прованс» остались у Татьяны Овсянкиной, ранее контролировавшей всю компанию. В «Провансе» “Ъ” не ответили. Связаться с «Бумеранг капиталом» не удалось.

Господин Волков пояснил “Ъ”, что приобретение доли в «Провансе» для него инвестиционная сделка.

Инвестбанкир Илья Шумов оценивает компанию в 1,2 млрд руб. 85% долей в ней могли быть проданы за 1 млрд руб., считает он. Эксперт предполагает, что «Бумеранг агроинвест» в перспективе приобретет и оставшиеся 15% долей в «Провансе».

«Прованс» существует с 2011 года, специализируется на производстве салатов и салатных миксов. У компании три производственные площадки — в Тюменской, Саратовской и Ростовской областях. Поставки компания осуществляет в том числе в крупные сети общественного питания — Burger King, «Вкусно и точка», «Додо Пицца». «Прованс» развивает розничный бренд «Скоро» — он перешел к компании с покупкой в ООО «Интегра грин». По данным СПАРК, выручка ООО «Прованс» в 2024 году составила 1,94 млрд руб., увеличившись на 22,6% год к году. Чистая прибыль выросла на 5,7%, до 80,8 млн руб.

Максим Волков до сих пор не был известен на рынке производства продуктов питания. С 2001 года он работал в группе «Фосагро», в 2009 году стал ее гендиректором. Под его руководством «Фосагро» в 2011 году провела IPO на Лондонской бирже и привлекла $565 млн, разместив 10,3% акций.

В 2013 году господин Волков покинул «Фосагро» и начал развивать собственные проекты. Например, в 2019 году он стал совладельцем Алексинского стекольного завода (см. “Ъ” от 22 октября 2019 года), а в 2024 году начал покупать активы, связанные с производством салфеток и туалетной бумаги (см. “Ъ” от 9 октября 2024 года).

Тем не менее бизнес «Прованса» Максим Волков считает для себя понятным: речь идет преимущественно о поставках в гостиницы и заведения общепита. «Мы же поставляем отельерам и операторам сетей общепита салфетки и туалетную бумагу»,— заявил он.

«Бумеранг капитал», согласно СПАРК, контролируется Ваганом Гаспаряном. В 2020–2023 годах предприниматель был исполняющим обязанности главы «Сбербанк Капитала». В 2024 году «Бумеранг капитал» был привлечен компанией «Ароса-Логистика» для развития выкупленных ею российских активов австрийской сети Selgros (см. “Ъ” от 28 ноября 2024 года). Розничный бизнес Selgros в России в этом году был закрыт, следует из информации Infoline.

Потребление овощей в России снижается. По данным «Нильсен», их продажи в натуральном выражении в рознице в период с августа 2024 по июль 2025 года сократились на 2,6% к предыдущим 12 месяцам. Тенденция связана с ростом цен и стремлением потребителей оптимизировать расходы (см. “Ъ” от 22 августа). Категория салатов тем не менее показала рост продаж в натуральном выражении за 12 месяцев на 2,5%. Господин Шумов не исключает, что бизнес «Прованса» может рассматриваться как привлекательный с инвестиционной точки зрения за счет ставки на сегмент HoReCa. «Это канал, в котором у поставщиков остается возможность для управления ценой»,— отмечает он.

Александра Мерцалова, Анатолий Костырев, Ольга Мордюшенко