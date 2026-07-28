В Дагестане раскрыли дело о найденном на свалке теле новорожденного

Сотрудники уголовного розыска МВД по Дагестану установили личность матери новорожденного, тело которого было обнаружено на мусорном полигоне одного из городов в марте этого года. Об этом сообщила руководитель пресс-службы МВД по республике Гаяна Гариева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По ее словам, после обнаружения тела ребенка 26 марта правоохранители не располагали сведениями о возможных подозреваемых. Поиск очевидцев и объявленное вознаграждение результатов не принесли.

Следователи и оперативники начали анализировать предметы, найденные рядом с местом обнаружения тела. Изучив упаковку товаров, коробки с адресными этикетками и другие бытовые отходы, они смогли определить район, откуда был вывезен мусор. Затем полицейские установили маршруты мусоровозов, опросили водителей и сузили круг поиска до нескольких улиц.

На следующем этапе к расследованию подключились эксперты-криминалисты. Для поиска родственников погибшего ребенка специалисты провели буккальный ДНК-анализ мужчин, проживающих в зоне поиска. Как пояснили в МВД, такой подход позволял установить родственную связь с матерью через ее ближайших родственников.

В результате был выявлен мужчина, чья ДНК частично совпала с генетическим материалом ребенка. После проверки членов его семьи оперативники вышли на одну из дочерей мужчины, которая к тому моменту проживала за пределами республики.

Сотрудники уголовного розыска выехали в соседний регион и доставили женщину в Дагестан. По информации МВД, она дала признательные показания и подробно рассказала об обстоятельствах произошедшего.

Собранные полицией материалы в ближайшее время будут переданы в следственное управление СКР по Республике Дагестан для принятия процессуального решения.

Валерий Климов