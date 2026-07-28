Северная Осетия получит 35 млн рублей на обновление музеев

Северная Осетия получит более 35 млн руб. на закупку выставочного и фондового оборудования для государственных музеев. Финансирование выделено в рамках национального проекта «Семья», сообщил глава республики Сергей Меняйло.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: соцсети Сергея Меняйло Фото: соцсети Сергея Меняйло

Для Национального музея республики приобрели планетарный сканер, стеллажи и мебель. Художественный музей имени М. Туганова получил вакуумный стол для графики, а также систему освещения и контроля температурно-влажностного режима.

Новое оснащение, как отмечается в сообщении, должно обеспечить сохранность музейных экспонатов.

Константин Соловьев