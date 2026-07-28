Агента спецслужб Украины осудили за подготовку теракта в Ростове-на-Дону

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор Аману Кульсиитову, обвинявшемуся в государственной измене, приготовлении к террористическому акту и незаконном обороте взрывчатых веществ (ст. 275, ч. 1 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 205, ч. 4 ст. 222.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По материалам дела, в 2023 году неустановленные представители главного управления разведки минобороны Украины решили организовать подрыв командира воинской части Вооруженных сил России.

С мая по сентябрь 2023 года Кульсиитов, находясь в Оренбурге, вступил в сговор с представителями ГУР МО Украины. В июле 2023 года украинская сторона приобрела взрывчатые вещества и взрывное устройство, поместив их в тайник. В сентябре 2023 года Кульсиитов получил задание выехать в Ростов-на-Дону, снять жилье и собрать сведения о личности военнослужащего — что он и выполнил.

В октябре 2023 года подсудимый прибыл к тайнику и извлек из него взрывчатые вещества и взрывное устройство, которые к тому моменту были подменены муляжами сотрудниками правоохранительных органов. Вскоре после этого Кульсиитов был задержан.

Суд признал его фигуранта виновным и назначил 20 лет колонии строгого режима с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а также штраф в 500 тыс. руб. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Константин Соловьев