Пляж Старого озера в Кисловодске получил высшую категорию классификации пляжей

Пляж Старого озера в Кисловодске получил высшую категорию государственной классификации пляжей — «синий флаг». Он стал первым объектом в Ставропольском крае, удостоенным такого статуса, сообщил в своем Telegram-канале глава города Евгений Моисеев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров / Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров / Коммерсантъ

По его словам, категория присваивается сроком на три года и подтверждает соответствие пляжа требованиям безопасности, благоустройства и качества инфраструктуры.

«Синий флаг» является высшей категорией классификации, предусмотренной Минэкономразвития России. Статус присваивается пляжам, которые соответствуют установленным требованиям по безопасности, доступности для маломобильных граждан, оснащенности инфраструктурой и качеству воды, подтвержденному лабораторными исследованиями.

Как отметил господин Моисеев, получение первой категории позволит курорту расширить возможности по развитию пляжной инфраструктуры, а также участвовать в мероприятиях национального проекта «Туризм и гостеприимство».

По данным властей региона, в Ставропольском крае для купания пригодны около 20 водоемов, в том числе Комсомольский пруд в Ставрополе, Ессентукское городское озеро и пруд в селе Казинка.

Валерий Климов

Валерий Климов