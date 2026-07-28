Лукашенко назвал неплохими перспективы отношений Белоруссии с США

Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял с докладом постпреда страны в ООН Валентина Рыбакова. Господин Лукашенко заявил, что в отношениях республики с США отмечается хорошая динамика и «неплохие перспективы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Президент рассказал, что на переговорах с представителями США «затронул много тем» и, в частности, четко объяснил, на что Белоруссия не пойдет. «Я объяснил о наших отношениях прежде всего с Россией, с КНР, да и с Ираном... Мы никогда не юлили и в дипломатические термины не прятали свою позицию. От этого сегодня и выигрываем»,— уточнил Александр Лукашенко (цитата по «Белта»).

Власти США начали смягчать санкции в отношении Белоруссии в 2025 году. Из санкционного списка исключили авиакомпанию «Белавиа», крупного производителя калийных удобрений «Беларуськалий», Минфин Белоруссии, Белинвестбанк и Банк развития республики. В обмен власти Белоруссии начали освобождать заключенных. В марте 2026-го делегация США посетила Минск и провела переговоры с президентом Белоруссии. Стороны обсудили нормализацию отношений. В мае президент США Дональд Трамп продлил на год санкции против белорусских властей.