Между США и Белоруссией и дальше тает лед

Американская делегация во главе со спецпосланником США Джоном Коулом 19 марта прибыла в Минск для переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Центральной темой встречи стало продолжение нормализации отношений стран, в том числе — восстановление работы американского посольства в белорусской столице. О каких-то серьезных прорывах на этот раз объявлено не было, однако по итогам встречи представитель Штатов не смог не признать, что ситуация в отношениях двух стран улучшилась.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел переговоры с американской делегацией во главе со спецпосланником США Джоном Коулом (слева)

Фото: Пресс-служба Президента Республики Беларусь Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел переговоры с американской делегацией во главе со спецпосланником США Джоном Коулом (слева)

Нынешнюю встречу с американской делегацией во Дворце независимости Александр Лукашенко начал с выражения своей готовности обсуждать «всегда любые вопросы» и «отвечать на любые вопросы». Но сам при этом тут же предложил начать с обсуждения региональных проблем: российско-украинского конфликта и войны на Ближнем Востоке.

«Думаю, моя точка зрения по глобальным проблемам, особенно по ситуации на Ближнем Востоке, будет важна для вас, поскольку вы воюете против наших друзей. И я готов откровенно поговорить на эту тему»,— добавил белорусский президент. Он попросил Джона Коула «донести до Дональда Трампа» его точку зрения по поводу происходящих событий и подчеркнул, что, «несмотря на определенные ошибки Соединенных Штатов», остается сторонником своего американского коллеги.

Затем белорусский лидер добавил, что сторонам нужно будет обсудить и вопрос «так называемых политзаключенных», поскольку эту тему «очень контролирует» Кристофер Смит — заместитель помощника госсекретаря США, который вошел в состав американской делегации в Минске.

«Хотя я постоянно склоняю вас к тому, что у нас нет политических статей и никаких политзаключенных у нас нет. Есть правонарушители»,— подчеркнул господин Лукашенко.

Он рассказал, что уже обсуждал эту проблему с американскими представителями «в переписках», и считает, что стороны «пришли к определенному мнению». «Белорусская сторона готова следовать нашим с вами договоренностям»,— подчеркнул Александр Лукашенко, не вдаваясь в детали.

В повестке обсуждений оказались в том числе экономические вопросы и тема санкций, сообщил Александр Лукашенко. Переговоры, подчеркнул он, стороны ведут, «выведя за скобки Россию и Китай».

Нынешний визит американской делегации в Белоруссию стал продолжением курса на восстановление отношений Вашингтона с Минском, который администрация президента США Дональда Трампа взяла еще в прошлом году. С тех пор в Минске уже побывали несколько американских визитеров, что привело к вполне конкретным договоренностям. Так, в июне прошлого года после переговоров белорусские власти освободили 14 заключенных по просьбе Дональда Трампа, включая оппозиционера Сергея Тихановского. В сентябре же стало известно, что США сняли санкции с белорусской авиакомпании «Белавиа», вслед за чем Белоруссия освободила еще 52 заключенных.

Тогда Джон Коул объявил, что США хотят возобновить работу своего посольства в Минске для дальнейшей нормализации отношений между странами. Диппредставительство приостановило работу, включая предоставление плановых и экстренных консульских услуг, 28 февраля 2022 года, официальным поводом к чему послужили «проблемы с безопасностью» из-за начала российской спецоперации на Украине. Вслед за этим Госдепартамент рекомендовал американским гражданам не посещать Белоруссию, а тем, кто находится на территории страны,— «немедленно уехать». Эта рекомендация, к слову, сохраняется и по сей день.

На переговорах 19 марта вопрос о возобновлении работы посольства США снова обсуждался. После встречи, которая продлилась более трех часов и прошла в закрытом формате, Джон Коул заявил, что не может назвать конкретных дат открытия посольства, но работа в этом направлении, по его словам, продолжается и «обе стороны согласились с тем, что это очень важно».

Спецпосланник США также обратил внимание, что американская администрация оказалась разочарована, когда Александр Лукашенко не смог приехать на первое заседание «Совета мира» по Газе в феврале.

«Но президент Трамп пригласил президента Лукашенко поучаствовать в любых других заседаниях "Совета мира". Мы обсудили этот вопрос. Президент Лукашенко подтвердил, что он примет участие в одном из заседаний "Совета мира"»,— рассказал господин Коул. На вопрос о том, возможна ли личная встреча президентов Белоруссии и США, он ответил коротко: «Да».

Говоря же о двусторонних отношениях Минска и Вашингтона в целом, Джон Коул отметил, что «ситуация значительно улучшилась». «Мы прошли очень большой путь с тех пор, как в первый раз приехали сюда для встречи с президентом. Ситуация очень улучшилась»,— заявил американский переговорщик.

Лусине Баласян