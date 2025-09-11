Представитель американского президента Джон Коул на встрече в Минске сообщил президенту Белоруссии Александру Лукашенко, что США сняли санкции с белорусской авиакомпании «Белавиа».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: AP Фото: AP

«Это официально. У меня была встреча с президентом Трампом. Это решение было принято президентом. Он сказал: ''Сделайте это немедленно''. Это решение уже утверждено, принято всеми соответствующими министерствами и ведомствами: и Госдепартаментом, и Министерством торговли, и Министерством финансов»,— рассказал Джон Коул. Кадры с переговоров публикует «Пул первого».

В августе издание Rzeczpospolita со ссылкой на источники сообщало, что власти Белоруссии обсуждают с американскими дипломатами освобождение заключенных в обмен на снятие санкций с республики, в том числе касающихся «Белавиа». После завершения переговоров Александра Лукашенко с Джоном Коулом представительство США в Литве заявило, что Белоруссия освободила 52 заключенных.

Лусине Баласян