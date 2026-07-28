На Ставрополье 34 студенческие семьи получили выплаты по 200 тыс. рублей после рождения детей

С начала 2026 года в Ставропольском крае единовременную выплату в размере 200 тыс. руб. после рождения ребенка получили 34 студенческие семьи. Общий объем предоставленной поддержки составил 7 млн руб., сообщили в управлении пресс-службы и информполитики губернатора и правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель / Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель / Коммерсантъ

Мера поддержки реализуется в рамках регионального проекта «Многодетная семья» национального проекта «Семья». По поручению губернатора Владимира Владимирова программу курирует краевое министерство труда и социальной защиты населения. Финансирование осуществляется в том числе за счет средств федерального и регионального бюджетов.

Как отметила министр труда и социальной защиты населения Ставропольского края Елена Мамонтова, право на выплату имеют студенческие семьи независимо от формы обучения родителей. Мера также распространяется на одиноких родителей.

Получить единовременную выплату могут родители, которым на момент рождения ребенка не исполнилось 35 лет.

Власти региона отмечают, что поддержка семей остается одним из приоритетов социальной политики края. Помимо единовременной выплаты для студенческих семей, на Ставрополье продолжают действовать и другие меры господдержки, в том числе программа социальных контрактов.

Валерий Климов