В Сочи задержали подозреваемых в хищении 3,2 млн рублей у участника СВО

В Сочи сотрудники полиции совместно с УФСБ России по Краснодарскому краю задержали четырех человек, которых подозревают в хищении 3,2 млн руб. у участника специальной военной операции. По данным ГУ МВД России по Краснодарскому краю, в отношении фигурантов возбудили уголовное дело о мошенничестве. В настоящее время все подозреваемые заключены под стражу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Следствие считает, что преступную схему организовал 37-летний житель Сочи. По версии правоохранительных органов, он привлек к противоправной деятельности троих знакомых. Участники группы нашли мужчину, который намеревался заключить контракт на прохождение военной службы в зоне специальной военной операции, и убедили его, что смогут организовать оформление документов без обязательного прохождения службы, хотя в действительности такой возможности не имели.

По данным следствия, злоумышленники убедили потерпевшего передать им банковскую карту и SIM-карту, привязанную к его счету, объяснив это необходимостью оформления выплат. После того как на счет военнослужащего поступили денежные средства, предусмотренные контрактом, фигуранты получили доступ к счету, сняли через банкоматы всю сумму и прекратили общение с потерпевшим. Размер причиненного ущерба составил 3,2 млн руб.

Личности подозреваемых установили в ходе оперативно-разыскных мероприятий. Задержание провели сотрудники полиции совместно с коллегами из УФСБ России по Краснодарскому краю при силовой поддержке бойцов Росгвардии. Всех фигурантов задержали по местам их проживания в Сочи, после чего суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу.

Следственное подразделение квалифицировало действия подозреваемых по статье о мошенничестве. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов продолжают следственные действия. Кроме того, полиция проверяет причастность задержанных к совершению аналогичных преступлений и устанавливает других возможных потерпевших от действий организованной группы.

Мария Удовик