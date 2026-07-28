Валютная выручка не вернулась домой

Следователи возбудили уголовное дело против президента концерна «Энергомера» и директора «Монокристалла», подозреваемых в уклонении от возврата в Россию валютной выручки на сумму свыше 800 млн руб. Параллельно суд рассматривает хищение из «Монокристалла» 31,5 млн руб. путем завышения стоимость аренды оборудования. В отношении компании введена процедура наблюдения по заявлению самого предприятия. Задолженность перед кредиторами АО «Монокристалл», который является мировым лидером в производстве искусственных сапфиров, достигла почти 15 млрд руб.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

ГУ МВД России по Ставропольскому краю сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении президента АО «Концерн Энергомера» и директора ООО «Монокристалл» (головная компания АО «Монокристалл»). Их подозревают в невозврате в Россию валютной выручки на сумму свыше 800 млн руб. Дело возбуждено по части 2 статьи 193 УК РФ — нарушение обязательств по репатриации иностранной валюты.

Расследование провели совместно сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции городского УМВД Ставрополя и регионального управления ФСБ.

АО «Монокристалл» выступает головной структурой для белгородского завода сапфиров «Монокристалл» и входит в концерн «Энергомера», объединяющий приборостроительные активы, производство синтетических сапфиров и сельскохозяйственные предприятия. Бенефициаром группы является президент концерна Владимир Поляков, контролирующий 86,1% «Энергомеры» и 81,8% завода. Согласно данным СПАРК-Интерфакс, в 2025 году выручка АО «Монокристалл» составила 1,235 млрд руб., тогда как расходы достигли почти 4 млрд руб. Чистый убыток компании превысил 1,962 млрд руб., а чистые активы снизились до отрицательного значения — минус 1,887 млрд руб.

Согласно материалам дела, в 2024 году один из фигурантов инициировал сделку внутри подконтрольного ему холдинга: стопроцентный пакет в уставном капитале одной из дочерних структур был продан иностранному юридическому лицу, не имеющему статуса российского резидента. Стоимость актива по действовавшему на момент сделки валютному курсу превысила 800 млн руб. По условиям договора покупатель был обязан перечислить средства на счет российской стороны не позднее чем через шесть месяцев после подписания документов, однако деньги так и не поступили.

Следствие квалифицирует произошедшее не как коммерческий просчет, а как заранее согласованные действия. По версии следствия, глава холдинга в сговоре со вторым обвиняемым и аффилированными деловыми партнёрами намеренно уклонился от взыскания задолженности: претензионная переписка с иностранным контрагентом не велась, официальные требования о погашении долга не выдвигались, иски в суд не подавались. Расследование дела продолжается.

Ранее пресс-служба судов Ставропольского края сообщила, что 29 июля состоится судебное заседание по делу о хищении в АО «Монокристалл» из федерального бюджета.

По версии следствия, участники организованной преступной группы многократно завышали стоимость аренды технологического оборудования, задействованного в научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работах в АО «Монокристалл». Таким образом из бюджета было похищено более 31,5 млн рублей.

Параллельно Арбитражный суд Ставропольского края признал заявление АО «Монокристалл» (учредитель белгородского завода сапфиров «Монокристалл») о собственной несостоятельности обоснованным и ввел в отношении предприятия процедуру наблюдения.

Аудиторское заключение зафиксировало ухудшение финансового состояния ставропольской компании: по итогам 2025 года краткосрочные обязательства превышали оборотные активы на 3,707 млрд рублей.



За год активы предприятия сократились с 15,7 млрд до 13,3 млрд рублей, краткосрочные заемные средства достигли 5,15 млрд рублей, кредиторская задолженность составила 639,4 млн рублей, долгосрочные обязательства превысили 9,4 млрд рублей.

Банкротство ставропольского завода, как писал «Ъ-Кавказ», связано с серьезными разрушениями, которые оно получило в результате обстрелов ВСУ в 2023 году.

На полное восстановление производственных мощностей требовалось около двух лет, однако к концу 2024 года речь шла лишь о 30%, а в 2025-м — о 25%. Потери выручки в 2024 году от остановки производства компания оценила в 3 млрд рублей.

Арбитражный суд Белгородской области в начале июля принял к производству иск ООО «Белгородский завод сапфиров Монокристалл» о самобанкротстве. Задолженность компании перед кредиторами составляет 2,6 млрд руб. Предварительное заседание назначено на 25 августа.

Тат Гаспарян