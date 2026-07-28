Жители Ростовской области потратили на товары и услуги почти 2,3 трлн рублей

Жители Ростовской области в январе—мае 2026 года приобрели товаров и услуг более чем на 2,3 трлн руб. Об этом говорится в мониторинге процессов в реальном секторе экономики, финансово-банковской и социальной сферах региона, подготовленном ГАУ РО «Региональный информационно-аналитический центр», с которым ознакомился «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Наибольший объем расходов пришелся на оптовую торговлю — 1,32 трлн руб. Оборот розничной торговли составил 780 млрд руб., а объем платных услуг населению — 205,8 млрд руб.

В сопоставимых ценах оборот оптовой торговли вырос на 10,8% по сравнению с январем—маем прошлого года. Розничная торговля увеличилась на 3,2%, объем платных услуг — на 2,9%.

Из общего объема розничной торговли 94,8% обеспечили торгующие организации и индивидуальные предприниматели, работающие вне рынков, еще 5,2% пришлось на рынки и ярмарки. Объем бытовых услуг населению достиг 31,7 млрд руб., увеличившись в сопоставимых ценах на 1,8%.

Валерий Климов