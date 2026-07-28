ФАС возбудила дела из-за роста цен на топливо в нескольких регионах России
Территориальные органы Федеральной антимонопольной службы возбудили дела по признакам необоснованного повышения цен на дизельное топливо и бензин в нескольких субъектах страны.
Как сообщили в ФАС, нижегородское управление ведет дело в отношении компании, реализующей топливо на заправках под брендом ESCO и по франшизе под брендом «Газпромнефть». Основание — изменение за короткий период цен на бензин АИ-92 и АИ-95, а также невыполнение предупреждения ФАС. Предпринимателю грозит штраф.
Пермское УФАС возбудило дело против сети АЗС «Ликом». УФАС Коми — в отношении ООО «Движение-Коми» и ООО «Компания 2000».
Новосибирское управление обнаружило признаки картеля на оптовом рынке топлива в регионе. Служба возбудила дело в отношении ООО «ГК Альянс» и ООО «Стрежтранссервис».
На прошлой неделе ФАС возбудила 15 дел и выдала 38 предупреждений нескольким нефтяным компаниям и независимых участникам рынка нефтепродуктов из-за изменения цен на топливо.
Повышение цен на топливо, приводящее к антимонопольным разбирательствам, является повторяющейся проблемой для Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Например, в 2022 году ФАС уже возбуждала дела против ООО «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт» и ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» за необоснованное повышение цен на бензин АИ-92 и АИ-95 в Нижегородской области и Пермском крае. Тогда ФАС также установила, что компании доминируют на рынке, и их затраты на оптовую покупку нефтепродуктов снижались, что делало повышение цен необоснованным.
В целом, ФАС регулярно проводит проверки сетей автозаправочных станций и запрашивает данные о ценообразовании из-за подорожания бензина и дизельного топлива. Например, в августе ФАС провела проверки на 12 тыс. АЗС. В октябре 2023 года вице-премьер Александр Новак заявил, что ситуация на топливном рынке России стабилизируется, запасы топлива выросли на 430 тыс. тонн с начала действия запрета на экспорт, а цены снижаются. Нарушения могут быть связаны с антиконкурентными соглашениями, координацией деятельности владельцев АЗС или завышением цен при реализации моторного топлива с нефтебаз.