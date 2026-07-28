ФАС возбудила дела из-за роста цен на топливо в нескольких регионах России

Территориальные органы Федеральной антимонопольной службы возбудили дела по признакам необоснованного повышения цен на дизельное топливо и бензин в нескольких субъектах страны.

Как сообщили в ФАС, нижегородское управление ведет дело в отношении компании, реализующей топливо на заправках под брендом ESCO и по франшизе под брендом «Газпромнефть». Основание — изменение за короткий период цен на бензин АИ-92 и АИ-95, а также невыполнение предупреждения ФАС. Предпринимателю грозит штраф.

Пермское УФАС возбудило дело против сети АЗС «Ликом». УФАС Коми — в отношении ООО «Движение-Коми» и ООО «Компания 2000».

Новосибирское управление обнаружило признаки картеля на оптовом рынке топлива в регионе. Служба возбудила дело в отношении ООО «ГК Альянс» и ООО «Стрежтранссервис».

На прошлой неделе ФАС возбудила 15 дел и выдала 38 предупреждений нескольким нефтяным компаниям и независимых участникам рынка нефтепродуктов из-за изменения цен на топливо.