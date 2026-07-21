ФАС возбудила 15 дел против участников топливного рынка
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила 15 дел и выдала 38 предупреждений нескольким нефтяным компаниям и независимых участникам рынка нефтепродуктов из-за цен на топливо. Об этом «Ъ» сообщила пресс-служба ведомства.
Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ
ФАС проверяет цены в мелкооптовом сегменте рынка у компаний, которые продают топливо независимым АЗС и аграриям. Управление ФАС в Удмуртии выявило нарушения закона о защите конкуренции у ООО «Петросервис». По данным ведомства, компания изменила цены на дизельное топливо, которое поставляет аграриям.
По вопросу цен на дизтопливо в ФАС обратились сельхозпроизводители из трех регионов — Липецкой, Новосибирской областей и Республики Коми. В ведомстве отметили, что вопрос находится на контроле территориальных органов ведомства.
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В последние годы Федеральная антимонопольная служба (ФАС) регулярно проводит проверки соблюдения антимонопольного законодательства на топливном рынке и возбуждает дела в отношении компаний, подозреваемых в завышении цен. Например, в феврале 2026 года ФАС начала внеплановые проверки участников топливного рынка по подозрению в картельном сговоре, способствовавшем росту биржевых цен на нефтепродукты. Осенью 2025 года вопрос влияния топливных трейдеров на биржевые котировки активно обсуждался, так как цены на нефтепродукты на Петербургской бирже достигали рекордных уровней.
Ранее, в 2021 году, ФАС уже штрафовала нефтетрейдеров «Солид-товарные рынки» и «А-Ойл» на общую сумму более 1 млрд рублей за картельный сговор на биржевых торгах нефтепродуктами, который привел к завышению цен. В том же году Петербургская биржа отстранила трейдера «Солид — товарные рынки» от торгов из-за нарушений. ФАС также регулярно реагирует на необоснованное повышение цен на АЗС, в том числе выдавая предупреждения и возбуждая дела против таких компаний, как ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт», ООО «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт» и ООО «Газпром нефть — Региональные продажи», в случаях, когда рост цен не был обоснован экономически или технологически.
В целом, ФАС активно пытается регулировать ценовую политику на топливном рынке, включая борьбу с недобросовестными практиками и спекуляциями. Так, в июне 2026 года ФАС возбудила дело о нарушении закона о защите конкуренции в отношении трех трейдеров, заключавших сделки для перепродажи бензина и дизтоплива по завышенным ценам, и поручила территориальным органам усилить контроль за продажей топлива для аграриев. Также в марте 2026 года ФАС обсуждала ужесточение доступа к торгам на Петербургской бирже, чтобы отсеять недобросовестных участников и предотвратить ажиотажный спрос.