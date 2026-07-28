ФАС выявила картельный сговор на рынке топлива в Новосибирской области
Новосибирское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) обнаружило признаки картеля на оптовом рынке топлива в регионе. Служба возбудила дело в отношении ООО «ГК Альянс» и ООО «Стрежтранссервис».
По данным ФАС, поводом стала продажа бензина АИ-92 и АИ-95 по разным ценам для разных покупателей. Как выяснила служба, цена продажи бензина лицам, не вступившим в сговор, была выше. Это «в конечном итоге могло отразиться на розничной цене топлива», отметили в ФАС.
В июне рост цен на основные марки бензина в Новосибирской области по сравнению с маем превысил 7%. 6 июля в регионе ввели режим повышенной готовности из-за сложившейся ситуации с топливом. В середине месяца несколько областных АЗС из-за отсутствия бензина занимались продажей дизельного топлива.
На прошлой неделе ФАС возбудила 15 дел против участников топливного рынка. По вопросу цен на дизтопливо в ФАС обратились сельхозпроизводители из трех регионов — Липецкой и Новосибирской областей, а также Республики Коми.
Новосибирское УФАС регулярно выявляет картельные сговоры в регионе. Обнаруженные нарушения касаются не только топливного рынка, но и таких сфер, как закупки на обслуживание госсети передачи данных (на сумму около 100,9 млн рублей) и ремонт мостов (на 50 млн рублей). Это указывает на системность проблемы и активность антимонопольных органов в регионе.
Картельные сговоры на топливных рынках являются частой проблемой в России. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) системно проводит проверки и возбуждает дела против компаний, которые искусственно завышают цены или делят рынок. Например, в Тамбовской области ФАС выявила картель на торгах по поставкам топлива на общую сумму более 300 млн рублей. Аналогичные дела, касающиеся рынка горюче-смазочных материалов (ГСМ), расследовались в Краснодарском крае, а также в 2018 году в отношении нефтетрейдеров «Солид-товарные рынки» и «А-Ойл» за сговор на биржевых торгах. ФАС считает, что действия трейдеров, скупающих большую часть топлива на биржах, могут искусственно формировать давление на цены и ажиотажный спрос.
Проблема завышения цен на топливо может прямо влиять на стоимость жизни населения и функционирование бизнеса. Затраты на покупку ГСМ по завышенной стоимости, как отмечал заместитель руководителя ФАС Андрей Цариковский, могут быть переложены на тарифы для населения. Такие сговоры приводят к увеличению бюджетных расходов на государственные нужды и могут негативно сказаться на ценообразовании для конечных потребителей, включая аграриев и транспортные компании, что в свою очередь влияет на стоимость товаров и услуг в целом.