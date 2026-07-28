ФАС выявила картельный сговор на рынке топлива в Новосибирской области

Новосибирское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) обнаружило признаки картеля на оптовом рынке топлива в регионе. Служба возбудила дело в отношении ООО «ГК Альянс» и ООО «Стрежтранссервис».

По данным ФАС, поводом стала продажа бензина АИ-92 и АИ-95 по разным ценам для разных покупателей. Как выяснила служба, цена продажи бензина лицам, не вступившим в сговор, была выше. Это «в конечном итоге могло отразиться на розничной цене топлива», отметили в ФАС.

В июне рост цен на основные марки бензина в Новосибирской области по сравнению с маем превысил 7%. 6 июля в регионе ввели режим повышенной готовности из-за сложившейся ситуации с топливом. В середине месяца несколько областных АЗС из-за отсутствия бензина занимались продажей дизельного топлива.

На прошлой неделе ФАС возбудила 15 дел против участников топливного рынка. По вопросу цен на дизтопливо в ФАС обратились сельхозпроизводители из трех регионов — Липецкой и Новосибирской областей, а также Республики Коми.