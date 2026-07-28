Оборот оптовой торговли Ростовской области превысил 1,3 трлн рублей

Оборот оптовой торговли в Ростовской области в январе—мае 2026 года составил 1,32 трлн руб., а розничной — более 780 млрд руб. Об этом говорится в мониторинге процессов в реальном секторе экономики, финансово-банковской и социальной сферах региона, подготовленном ГАУ РО «Региональный информационно-аналитический центр», с которым ознакомился «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года оборот оптовой торговли в сопоставимых ценах вырос на 10,8%. Основную часть оборота — 85,6% — обеспечили организации оптовой торговли, еще 14,4% пришлось на предприятия других видов экономической деятельности.

Оборот розничной торговли за пять месяцев увеличился на 3,2% в сопоставимых ценах. На торгующие организации и индивидуальных предпринимателей, работающих вне рынков, пришлось 94,8% оборота, доля розничных рынков и ярмарок составила 5,2%.

Валерий Климов