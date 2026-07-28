Ozon сменит маркировку «Оригинал» в карточках на «Товар проверен»

Wildberries и Ozon (MOEX: OZON) исполнили предписания Федеральной антимонопольной службы (ФАС). В частности, платформы синхронизировали сроки выплат продавцам, деньги на счет продавца будут зачислять в течение 30 дней с момента реализации товара.

Ozon с 31 июля изменит обозначение в карточке товара: вместо «Оригинал» будет отображаться «Бренд проверен». Это соответствует реальным действиям площадки по проверке товара.

Также компании отменили привязку тарифов на логистику к цене товара. В ФАС пояснили, что для продавцов это означает прозрачную и предсказуемую стоимость доставки, а для потребителей — отсутствие дополнительной нагрузки на конечную стоимость продукции.

«Компании представили отчеты об исполнении предупреждений антимонопольного ведомства», — сообщили в ФАС.

В апреле регулятор выдал предупреждения Wildberries и Ozon за навязывание невыгодных условий продавцам и введение в заблуждение покупателей. В июне в объединенной компании Wildberries и Russ (RWB) отчитались, что все выплаты продавцам осуществляют «в соответствии с установленным графиком и условиями оферты».

Подробнее — в материале «Ъ» «Оборотная сторона продаж».