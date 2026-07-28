Ozon сменит маркировку «Оригинал» в карточках на «Товар проверен»
Wildberries и Ozon исполнили предупреждения ФАС по выплатам продавцам
Wildberries и Ozon (MOEX: OZON) исполнили предписания Федеральной антимонопольной службы (ФАС). В частности, платформы синхронизировали сроки выплат продавцам, деньги на счет продавца будут зачислять в течение 30 дней с момента реализации товара.
Ozon с 31 июля изменит обозначение в карточке товара: вместо «Оригинал» будет отображаться «Бренд проверен». Это соответствует реальным действиям площадки по проверке товара.
Также компании отменили привязку тарифов на логистику к цене товара. В ФАС пояснили, что для продавцов это означает прозрачную и предсказуемую стоимость доставки, а для потребителей — отсутствие дополнительной нагрузки на конечную стоимость продукции.
«Компании представили отчеты об исполнении предупреждений антимонопольного ведомства», — сообщили в ФАС.
В апреле регулятор выдал предупреждения Wildberries и Ozon за навязывание невыгодных условий продавцам и введение в заблуждение покупателей. В июне в объединенной компании Wildberries и Russ (RWB) отчитались, что все выплаты продавцам осуществляют «в соответствии с установленным графиком и условиями оферты».
Подробнее — в материале «Ъ» «Оборотная сторона продаж».
Решение ФАС касается не только сроков выплат продавцам и маркировки товаров, но и других аспектов регулирования маркетплейсов, которые привлекают внимание как розничных сетей, так и правительства. Существуют различные законопроекты, направленные на усиление контроля за онлайн-площадками, в том числе о платформенной экономике, который регулирует отношения между операторами онлайн-площадок, их партнерами и покупателями. Предполагается, что эти меры позволят защитить интересы всех участников рынка и обеспечат его дальнейший рост.
Одно из ключевых направлений регулирования — повышение ответственности маркетплейсов за качество и подлинность товаров. Например, маркетплейсы могут обязать подтверждать качество товаров у Росаккредитации. Также обсуждается введение солидарной ответственности маркетплейсов и продавцов за нарушение прав на товарные знаки и маркировку, а также обязывание онлайн-площадок участвовать в системах мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке. Это связано с тем, что, несмотря на ужесточение контроля, нелегальная продукция все еще может попадать на платформы, и маркетплейсы не всегда в полной мере проверяют продавцов.
Продавцы, в свою очередь, сталкиваются с проблемами, связанными с длительными сроками возврата товаров со складов маркетплейсов, материальной ответственностью за порчу товаров, а также с проблемами в обратной связи с площадками. Кроме того, комиссии маркетплейсов и стоимость логистических услуг постоянно растут, что снижает маржу продавцов. У малых предпринимателей также возникают сложности с банковскими продуктами маркетплейсов, включая задержки платежей и высокие пени, хотя сами маркетплейсы ранее навязывали услуги своих банков.
В целом, текущие изменения и разрабатываемые законопроекты направлены на снижение регуляторного дисбаланса между онлайн-платформами и традиционным ритейлом, который долгое время находился под строгим контролем. Власти стремятся установить более справедливые правила и для маркетплейсов, и для продавцов, и для потребителей, чтобы обеспечить честную конкуренцию и качественные товары по доступным ценам.