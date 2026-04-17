ФАС выдала предупреждения Wildberries и Ozon за навязывание невыгодных условий продавцам

Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждения Wildberries и Ozon (MOEX: OZON) за навязывание невыгодных условий продавцам и введение в заблуждение покупателей. На устранение нарушений компаниям ответил срок до 15 мая. Пресс-релиз службы поступил в «Ъ».

Ведомство выявило, что площадки увеличили сроки выплат продавцам за реализованные товары, а это ухудшает их финансовое положение. Маркетплейсы меняют тарифы на логистику и возврат уже после приемки товаров на складе, привязывая стоимость перевозки к цене товара, а не к себестоимости услуг. Это лишает продавцов возможности корректно планировать свою деятельность, отметили в службе.

ФАС также указала, что Ozon ввел платную услугу — знак «оригинал» на карточке товара, который создает у покупателей впечатление о проверке подлинности, хотя на самом деле маркировка является лишь платной опцией и не гарантирует достоверность сведений.

Компаниям необходимо внести изменения в публичную оферту. В случае неисполнения предупреждений ФАС возбудит антимонопольное дело. Вопрос комиссий для продавцов и инвестирования в цены сейчас прорабатывается в рамках рекомендаций по итогам Экспертного совета.

«Компания находится в диалоге с ФАС России и как добросовестный участник рынка всегда следует рекомендациям регулятора. Компания изучит предупреждение, как только оно поступит в наш адрес», — сообщили в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ.