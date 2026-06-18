В Wildberries отрицают задержки выплат продавцам
В Объединенной компании Wildberries и Russ (RWB) прокомментировали информацию об увеличении срока расчета с селлерами. В RWB заявили, что все выплаты продавцам осуществляют «в соответствии с установленным графиком и условиями оферты» — так в компании прокомментировали исследование сервиса «Точка сверки», согласно которому в мае 76% продавцов на Wildberries сталкивались с задержкой выплат.
В Wildberries заявили “Ъ”, что установленные сроки выплат учитывают особенности современной электронной коммерции, включая логистические циклы, возвраты товаров и необходимость обеспечения стабильных взаиморасчетов между всеми участниками экосистемы. В компании не отрицают возможности возникновения технических задержек. Но системного характера они не носят, настаивают в RWB.
На наличие проблемы уже обращала внимание Федеральная антимонопольная служба (ФАС). В апреле регулятор выдал предупреждения Wildberries и Ozon за навязывание невыгодных условий продавцам и введение в заблуждение покупателей. Поводом послужило увеличение сроков выплат селлерам, ухудшившее их финансовое положение. Исправить нарушение компании должны были до 15 мая. По данным «Точки сверки», средний срок вывода средств сейчас составляет 26–30 дней после завершения расчетного периода.
Подробности — в материале «Ъ» «Оборотная сторона продаж».
Проблема задержки выплат продавцам на Wildberries не нова. Еще в апреле 2026 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предупреждения Wildberries и Ozon за навязывание невыгодных условий продавцам и введение в заблуждение покупателей, поводом для чего послужило увеличение сроков выплат селлерам. Нарушения должны были быть исправлены до 15 мая 2026 года. ФАС вынесла маркетплейсам предупреждение за задержку выплат еще в апреле, после того как селлеры Wildberries сообщали о задержках выплат более чем на месяц, даже для тех, кто воспользовался платной услугой экспресс-вывода средств. Wildberries подтверждал проблемы, объясняя их техническими сбоями.
Задержки выплат являются актуальной проблемой, особенно для Wildberries, в то время как на Ozon подобные случаи единичны. Эксперты отмечают, что из-за высоких процентных ставок по кредитам платформы начинают использовать поставщиков в качестве источника оборотного капитала, что приводит к увеличению сроков расчета по всей розничной отрасли. Новый подход маркетплейсов увеличивает финансовую нагрузку на продавцов, которые вынуждены пользоваться платными услугами экспресс-вывода денег, доля которых значительно возросла. Наиболее остро проблема стоит для импортеров и продавцов сезонных товаров.