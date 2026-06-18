В Wildberries отрицают задержки выплат продавцам

В Объединенной компании Wildberries и Russ (RWB) прокомментировали информацию об увеличении срока расчета с селлерами. В RWB заявили, что все выплаты продавцам осуществляют «в соответствии с установленным графиком и условиями оферты» — так в компании прокомментировали исследование сервиса «Точка сверки», согласно которому в мае 76% продавцов на Wildberries сталкивались с задержкой выплат.

В Wildberries заявили “Ъ”, что установленные сроки выплат учитывают особенности современной электронной коммерции, включая логистические циклы, возвраты товаров и необходимость обеспечения стабильных взаиморасчетов между всеми участниками экосистемы. В компании не отрицают возможности возникновения технических задержек. Но системного характера они не носят, настаивают в RWB.

На наличие проблемы уже обращала внимание Федеральная антимонопольная служба (ФАС). В апреле регулятор выдал предупреждения Wildberries и Ozon за навязывание невыгодных условий продавцам и введение в заблуждение покупателей. Поводом послужило увеличение сроков выплат селлерам, ухудшившее их финансовое положение. Исправить нарушение компании должны были до 15 мая. По данным «Точки сверки», средний срок вывода средств сейчас составляет 26–30 дней после завершения расчетного периода.

Подробности — в материале «Ъ» «Оборотная сторона продаж».