На Эльбрусе спроектируют канатные дороги за 64 млн рублей

АО «Кавказ.РФ» объявило открытый конкурс на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству пассажирской подвесной и буксировочной канатных дорог на всесезонном курорте Эльбрус в Кабардино-Балкарии с начальной ценой контракта 64 млн руб. Сведения об этом опубликованы на портале «Госзакупки».

Речь идёт о проектировании пассажирской подвесной и буксировочной канатных дорог на южном склоне горы Эльбрус в районе ледника Гарабаши близ села Терскол.

Аванс предусмотрен в размере 30%. Обеспечение заявки — 3,2 млн руб. Финансирование распределено следующим образом: 19,2 млн руб. — на 2026 год, 44,8 млн руб. — на 2027 год.

Горнолыжный курорт «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии активно развивается как всесезонный туристический центр. В рамках 56-го горнолыжного сезона, открытого 1 ноября 2025 года, на территории была запущена новая зона катания в восточном секторе, благодаря чему общая протяженность трасс превысила 21 км. В январе 2026 года из-за высокой популярности и значительного туристического потока на курорте наблюдалась повышенная нагрузка на парковочные пространства, в связи с чем была организована перехватывающая парковка в поселке Иткол с бесплатным трансфером до Азау.

Заявки принимаются с 27 июля по 12 августа 2026 года. Рассмотрение и оценка вторых частей заявок завершится 14 августа, итоги определения подрядчика подведут 17 августа. Срок исполнения контракта — до 14 июня 2027 года.

Согласно техническим характеристикам, пассажирская подвесная канатная дорога — кольцевая, с двухместными креслами. Длина трассы по склону составит 683,14 м, по горизонтали — 660 м, превышение верхней станции над нижней — 168,18 м. Пропускная способность — 1 028 человек в час, скорость движения — 2,0 м/с. На дороге предусмотрено 100 кресел и 9 опор, расстояние между креслами — 14 м, время подъёма — 5,69 минуты.

Буксировочная канатная дорога протяжённостью 572 м (по горизонтали) рассчитана на скорость до 2,7 м/с. Перепад высот составляет 91 м, пропускная способность — 900 человек в час. Дорога оснащается 54 буксировочными устройствами и 8 опорами, диаметр каната — 16,5 мм. Все показатели подлежат уточнению в ходе проектирования.

Тат Гаспарян