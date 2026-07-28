Турпоток в Ставропольский край к 2036 году планируют увеличить до 12,1 млн человек

Туристический поток в Ставропольский край к 2036 году планируется увеличить до 12,1 млн человек. Об этом в интервью «Ъ-Кавказ» рассказал министр экономического развития региона Антон Доронин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров / Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров / Коммерсантъ

По его словам, власти рассчитывают, что к этому времени доля туризма в валовом региональном продукте края достигнет 5,5%. Развитию отрасли способствуют как реализация новых инвестиционных проектов, так и модернизация транспортной и выставочной инфраструктуры.

«Мы ожидаем, что к 2036 году доля туризма в валовом региональном продукте достигнет 5,5%, а туристический поток увеличится до 12,1 млн человек»,— сказал господин Доронин.

Министр отметил, что по данным сотового оператора в 2025 году Ставропольский край посетили около 8,5 млн человек — почти половина всего туристического потока Северо-Кавказского федерального округа.

По словам Антона Доронина, развитию отрасли способствуют открытие нового терминала аэропорта Минеральные Воды, работа выставочного центра «МинводыЭКСПО», проведение Кавказского инвестиционного форума, а также реализация новых проектов в санаторно-курортной сфере.

Роман Лаврухин