В Ростове за 2,3 млн рублей оптимизируют схему движения на двух улицах

Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова объявила конкурс на разработку проекта организации движения на площади Стачки 1902 года и улице Содружества. Соответствующий лот размещн на портале госзакупок. Максимальная цена контракта — 2,3 млн руб.

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Победителю торгов передадут планы по оптимизации движения, сведения о ДТП за последние 10 лет и другие данные об этих дорогах. Подрядчику предстоит проанализировать действующие схемы движения, оценить их эффективность, интенсивность пешеходного и транспортного потоков, а также выработать меры по повышению безопасности и пропускной способности дорог.

Если проектные решения предусматривают обустройство отдельных участков, пересечений или примыканий — в том числе расширение проезжей части, устройство заездных карманов, организацию въездов и выездов с прилегающих территорий, а также размещение искусственных сооружений, — исполнитель обязан рассчитать объем строительно-монтажных работ.

Завершить проект подрядчик должен до 29 октября.

Мария Хоперская