Антициклон повысит температуру воздуха на Кубани до +33 градусов

Во вторник, 28 июля, погоду в Краснодарском крае продолжит определять антициклон. Под его влиянием в регионе ожидается сухая и преимущественно малооблачная погода, которая позволит солнечным лучам усилить дневной прогрев. Температура воздуха местами повысится до +33 градусов. Об этом сообщил ведущий синоптик центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

По данным синоптика, антициклон сформирует относительно устойчивые погодные условия без существенных осадков. Благодаря небольшому количеству облаков воздух в дневные часы прогреется сильнее обычного. В Краснодаре максимальная температура во вторник составит около +33 градусов. Атмосферное давление в течение дня существенно не изменится и сохранится на уровне 758 мм рт. ст., что соответствует климатической норме.

Уже в среду, 29 июля, температурный фон начнет снижаться. По прогнозу, существенных осадков в регионе не ожидается. Ночью температура воздуха составит от +18 до +20 градусов, днем — от +27 до +29 градусов.

Ранее синоптики сообщали, что установившаяся в Краснодарском крае жара не достигнет экстремальных значений. При этом высокие дневные температуры будут сопровождаться более прохладной погодой в ночные часы. На текущей неделе в регионе ожидается заметное понижение температуры, однако оно затронет не все районы края.

«Ъ-Кубань» писал, что в Сочи продолжают мониторинг пляжей и акватории, очередное обследование 27 июля на пляже «Гренада» загрязнений не выявило. Осмотр проводят районные администрации, департамент курортов, арендаторы и патрульные суда МЧС.

Мария Удовик