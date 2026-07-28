Главные новости к утру 28 июля

Вблизи Москвы сбит 81 БПЛА. В подмосковном Чехове беспилотник попал в многоквартирный дом. Повреждены частные дома в деревне Ваулово и селе Дубна.

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал ложными сообщения о том, что республике грозит дефицит продовольствия и товаров первой необходимости.

Президенты США Дональд Трамп и Украины Владимир Зеленский на встрече в Вашингтоне обсудят урегулирование российско-украинского конфликта, узнал CNN.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон ведет с Тегераном очень дружественные переговоры. МИД Ирана утверждает, что отверг предложение США на переговорах.

Более 130 человек пострадали из-за пожара в метро Барселоны.

Президент Словакии впервые с 2010 года прибыл в Китай с государственным визитом.