Трамп обсудит с Зеленским урегулирование конфликта с Россией

Президент США Дональд Трамп примет президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме 28 июля, чтобы обсудить урегулирование российско-украинского конфликта, сообщает CNN.

Как уточнил источник телеканала, Владимир Зеленский прилетит в США на похороны сенатора Линдси Грэма. Собеседник добавил, что президенты Соединенных Штатов и Украины обсудят продолжающийся мирный процесс. «Сейчас самое время положить конец войне»,— указал он.

В тот же день господин Трамп проведет переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху по поводу ситуации на Ближнем Востоке. По словам источника, они обсудят конфликт с Ираном, переговоры Израиля и Ливана, а также усилия по расширению Авраамских соглашений.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что Москва не будет сворачивать диалог с Вашингтоном, несмотря на отказ администрации Трампа от договоренностей по Украине, достигнутых в Анкоридже. «Дуализм» в позиции США сохраняет шанс на продолжение переговоров, отметил господин Песков.

Подробнее — в материале «В поисках утраченного Анкориджа».