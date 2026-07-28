Иран отклонил предложение США на переговорах
Тегеран отклонил предложение Вашингтона на переговорах из-за чрезмерных требований, сообщил замминистра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади.
«Американская сторона объявила, что если этот план будет отклонен, переговоры будут считаться проваленными, и они покинут их. В итоге произошло именно так, американская делегация покинула переговоры»,— сказал Казем Гарибабади (цитата по Mehr).
Как добавил замминистра, с иранской стороны не было настойчивых требований о продолжении переговоров. Он назвал такой подход «достойной дипломатией Исламской Республики Иран».
По словам господина Гарибабади, переговоры в Омане прошли после того, как Иран вновь закрыл Ормузский пролив. Другая сторона настаивала на том, чтобы альтернативный южный маршрут оставался открытым до завершения ирано-оманских переговоров, но Иран не принял это предложение.
Переговоры между США и Ираном неоднократно прерывались и возобновлялись, нередко при посредничестве Омана. Одним из ключевых вопросов всегда оставалось свободное судоходство в Ормузском проливе. США настаивали на его открытии, даже обещая прекращение военной операции при выполнении этого условия. В то же время Иран не раз заявлял, что будет взимать плату за проход судов через пролив, рассматривая его как свою территорию.
Помимо Ормузского пролива, в центре переговорного процесса находится иранская ядерная программа. Вашингтон добивается отказа Тегерана от обогащения урана и развития ядерной инфраструктуры, тогда как Иран считает это своим суверенным правом и настаивает на использовании атомной энергии исключительно в мирных целях. США также предлагали Ирану временную сделку, которая не решала вопрос пролива, что было неприемлемо для Тегерана.