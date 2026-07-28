Иран отклонил предложение США на переговорах

Тегеран отклонил предложение Вашингтона на переговорах из-за чрезмерных требований, сообщил замминистра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади.

«Американская сторона объявила, что если этот план будет отклонен, переговоры будут считаться проваленными, и они покинут их. В итоге произошло именно так, американская делегация покинула переговоры»,— сказал Казем Гарибабади (цитата по Mehr).

Как добавил замминистра, с иранской стороны не было настойчивых требований о продолжении переговоров. Он назвал такой подход «достойной дипломатией Исламской Республики Иран».

По словам господина Гарибабади, переговоры в Омане прошли после того, как Иран вновь закрыл Ормузский пролив. Другая сторона настаивала на том, чтобы альтернативный южный маршрут оставался открытым до завершения ирано-оманских переговоров, но Иран не принял это предложение.