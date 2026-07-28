Составлено ИИ-Ассистентъ

В последние годы визиты европейских лидеров в Китай стали более частыми. Например, президент Сербии Александр Вучич посетил Китай для переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином вскоре после российского лидера Владимира Путина. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо также планировал встретиться с Си Цзиньпином в Китае, а затем с президентом Украины Владимиром Зеленским. Президент Польши Анджей Дуда во время визита в Китай связывал вопросы миграции и транспортировки грузов из Китая в Европу через Польшу. Премьер Норвегии Йонас Гар Стёре также находился с визитом в Китае.

Эти визиты показывают, что Китай активно развивает международные связи. Европейские страны стремятся поддерживать экономические отношения со второй экономикой мира, несмотря на торговые разногласия и санкции. Некоторые европейские лидеры, как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, считают Китай ключевым фактором в мировой политике и выражают готовность к сотрудничеству с ним, в том числе по вопросам урегулирования конфликтов. На фоне этих событий китайские власти, в свою очередь, стремятся усилить своё влияние и наладить контакты, демонстрируя желание быть услышанными в вопросах мировой политики и экономики.