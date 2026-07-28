Более 130 человек пострадали из-за пожара в метро Барселоны

В метро Барселоны пассажиров эвакуировали со станций Clot и Glories из-за пожара на контактной линии первой ветки (L1), сообщает издание Ara. К медикам обратились 137 человек.

По предварительным данным, причиной пожара стало падение и возгорание элементов облицовки туннеля. Из-за сильного задымления пассажирам застрявшего состава пришлось самостоятельно открыть аварийные двери и пройти около 200 м по путям до платформы.

На место прибыли 22 пожарных расчета, а также 19 бригад скорой помощи. Медики осмотрели 137 пострадавших, большинству из которых помощь оказали на месте. В больницы с легкими травмами и недомоганием доставили 39 человек.

Пожар ликвидировали, тоннель проветрили от дыма. Сейчас специалисты вывозят поврежденный вагон. Движение поездов на центральном участке линии L1 приостановили, станцию Clot закрыли для пересадок.