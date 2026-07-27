В Ростовской области после стихии восстановили 80 линий электроснабжения

В Ростовской области продолжается ликвидация последствий стихии, обрушившейся в субботу, 25 июля. Специалисты уже восстановили 80 поврежденных линий и подстанций высокого и низкого напряжения. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Слюсарь Фото: Юрий Слюсарь

Ремонтные работы на объектах электроснабжения не прекращаются. Энергоснабжение возобновлено у 70 потребителей, столкнувшихся с отключением. Частичные ограничения пока сохраняются в Ростове, Азове, Батайске, Таганроге, Шахтах, Новочеркасске, Новошахтинске, а также в восьми районах области. Работы будут вестись в круглосуточном режиме до полного устранения неполадок.

Параллельно идет оценка ущерба. В муниципалитетах зафиксированы повреждения кровли в 110 многоквартирных домах, из которых семь расположены в Ростове.

Коммунальные бригады продолжают уборку поваленных деревьев в городских парках. Для восстановления частично пострадавших насаждений планируется формирование крон с привлечением дендрологов Ботанического сада. Кроме того, власти намерены разработать комплекс мероприятий по воспроизводству зелёных насаждений.

Мария Хоперская