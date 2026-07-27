Просроченные долги бюджетных учреждений Дона выросли до 1,8 млрд рублей

Просроченная кредиторская задолженность бюджетных учреждений Ростовской области по итогам января—мая 2026 года достигла 1,8 млрд руб. против 1 млрд руб. годом ранее. Об этом говорится в мониторинге процессов в реальном секторе экономики, финансово-банковской и социальной сферах региона, подготовленном ГАУ РО «Региональный информационно-аналитический центр», с которым ознакомился «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

По данным мониторинга, общий объем кредиторской задолженности бюджетных учреждений региона на конец мая составил 12,5 млрд руб. против 11,4 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. Из этой суммы просроченная задолженность составила 1,8 млрд руб.

Одновременно дебиторская задолженность бюджетных учреждений выросла до 8,7 млрд руб. против 7,9 млрд руб. годом ранее.

В структуре задолженности бюджетных учреждений наибольший объем приходится на расчеты по оплате труда, закупкам товаров, работ и услуг, а также иным обязательствам.

Валерий Климов