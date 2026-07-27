Федеральные дотации Ростовской области выросли на четверть

За январь—май 2026 года Ростовская область получила из федерального бюджета 12,8 млрд руб. дотаций, что на 25,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Тогда объем безвозмездной финансовой помощи составлял 10,2 млрд руб. Об этом говорится в мониторинге процессов в реальном секторе экономики, финансово-банковской и социальной сферах региона, подготовленном ГАУ РО «Региональный информационно-аналитический центр», с которым ознакомился «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Всего за пять месяцев доходы консолидированного бюджета Ростовской области составили 170,96 млрд руб., увеличившись на 6,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основную часть доходов региона по-прежнему обеспечили налоговые и неналоговые поступления, объем которых достиг 158,2 млрд руб., еще 12,8 млрд руб. поступило в виде дотаций из федерального бюджета.

По данным мониторинга, налоговые доходы консолидированного бюджета за январь—май выросли на 6%, до 138 млрд руб. Наиболее высокие темпы роста показали поступления по налогу на доходы физических лиц — на 14,9%, тогда как поступления по налогу на прибыль организаций увеличились лишь на 1%, а по налогу на имущество снизились на 3%.

Роман Лаврухин