Профицит бюджета Ростовской области упал с 9 млрд до 166 млн рублей

По итогам января—мая 2026 года профицит консолидированного бюджета Ростовской области сократился до 165,6 млн руб. против 9 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в мониторинге процессов в реальном секторе экономики, финансово-банковской и социальной сферах региона, подготовленном ГАУ РО «Региональный информационно-аналитический центр», с которым ознакомился «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Доходы консолидированного бюджета региона за пять месяцев выросли на 6,9%, до 170,96 млрд руб., расходы — на 6,3%, до 171,13 млрд руб. В результате разница между доходами и расходами практически исчезла.

Наибольшую долю расходов составили материальные затраты — 103,9 млрд руб., или 60,7% общего объема. На оплату труда с начислениями направлено 45,7 млрд руб. (26,7%), на социальное обеспечение — 12,5 млрд руб. (7,3%), на увеличение стоимости основных средств — 9 млрд руб. (5,3%).

Налоговые доходы консолидированного бюджета увеличились на 6%, до 138 млрд руб. Наиболее высокие темпы роста показали поступления по налогу на доходы физических лиц — на 14,9%, до 54,3 млрд руб. Поступления по налогу на прибыль организаций выросли на 1%, а по налогу на имущество снизились на 3%.

Валерий Климов