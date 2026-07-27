Минфин Ставрополья не увидел рисков для госдолга региона

Министерство финансов Ставропольского края не ожидает ухудшения долговой устойчивости региона в ближайшие годы, несмотря на постепенное увеличение доли рыночных заимствований. Такая оценка содержится в ответе заместителя председателя правительства — министра финансов края Ларисы Калинченко на запрос «Ъ-Кавказ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По состоянию на 1 июля 2026 года государственный долг региона составил 13,82 млрд руб. Основную его часть занимают бюджетные кредиты из федерального бюджета — 87,34%. Еще 12,66% приходятся на государственные облигации.

В Минфине признают, что замещение части бюджетных кредитов рыночными заимствованиями приведет к росту расходов на обслуживание долга. Однако существенной угрозы для бюджета в ведомстве не видят.

«Учитывая незначительный размер замещения бюджетных кредитов на рыночные заимствования, министерство финансов Ставропольского края не видит рисков при исполнении бюджета в 2027–2029 годах», — говорится в ответе Ларисы Калинченко.

Ведомство также назвало ориентир, который считает безопасным для региона. По оценке Минфина, долговая нагрузка не должна превышать 25% объема собственных доходов консолидированного бюджета края в среднесрочной перспективе.

При этом власти готовы сокращать более дорогие заимствования при благоприятной бюджетной ситуации. «При дополнительных поступлениях в доходную часть краевого бюджета Ставропольский край планирует осуществлять досрочное погашение задолженности по рыночным заимствованиям», — сообщила министр.

По данным Минфина, расходы на обслуживание государственного долга останутся низкими. В 2027 году они составят 1,23% расходов краевого бюджета, а в 2028 году снизятся до 0,9%. Согласно действующему закону о бюджете, Ставропольский край должен направить на погашение бюджетных кредитов 1,63 млрд руб. в 2027 году, 1,93 млрд руб. — в 2028 году и еще 2,09 млрд руб. — в 2029 году. При этом, по расчетам краевого Минфина, перенос сроков позволит увеличить ликвидность бюджета на 1,215 млрд руб. в 2027 году, столько же — в 2028 году и на 1,378 млрд руб. — в 2029 году. Совокупный объем высвобождаемых средств составит почти 3,8 млрд руб. В министерстве уточняют, что эти средства не планируется направлять на новые расходные обязательства. Они будут использованы для финансирования дефицита краевого бюджета.

Вопрос долговой политики регионов вновь оказался в центре внимания после того, как федеральные власти начали обсуждать перенос сроков погашения бюджетных кредитов. Ставропольский край при этом заявляет, что не нуждается в отсрочке для поддержания долговой устойчивости и рассматривает такую меру прежде всего как способ сохранить ликвидность бюджета и более гибко управлять денежными потоками.

Станислав Маслаков