Карта «Прибыль» Уралсиба — в Топ-5 лучших дебетовых карт с кешбэком на все покупки

Карта «Прибыль» Банка Уралсиб вошла в Топ-5 июльского рейтинга лучших дебетовых карт с кешбэком на все покупки, по версии портала Выберу.ру. Аналитики изучили предложения российских банков из Топ-100 по размерам активов (на 01.06.2026 г.) и выбрали наиболее выгодные по условиям продукты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено пресс-службой Банка Уралсиб Фото: предоставлено пресс-службой Банка Уралсиб

Основные факторы, на которые обращали внимание эксперты при составлении рейтинга,— лимит ежемесячного кешбэка и требования банков для его получения, размер бонусов в категории «На всё» и в специальных категориях, правила обмена бонусных баллов на рубли (если такая возможность предусмотрена), а также ставку на остаток средств по счету. Кроме того, аналитики учитывали стоимость выпуска и обслуживания карты, дополнительные возможности для держателей карт, включая возможность онлайн-оформления, доставку курьером, скидки, и другие критерии.

«Прибыль» — флагманский карточный продукт Банка Уралсиб. Он сочетает в себе наиболее востребованные у клиентов параметры — кешбэк за покупки до 30%*, процент на остаток до 12% годовых (при совершении покупок от 10 тыс. рублей в месяц), бесплатное обслуживание, а также возможность онлайн-заказа и доставки на дом.

Более подробно о карте «Прибыль» можно узнать в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

*В бонусных рублях, подробнее о программе лояльности на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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