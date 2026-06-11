В Горячем Ключе найдено тело девочки, утонувшей в озере Круглом

Спустя трое суток поисков в Горячем Ключе обнаружено тело 14-летней школьницы, которая перевернулась на сап-борде и утонула в городском озере, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

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«Тело трагически утонувшей в городском озере девочки найдено. Сил родным и близким пережить эту страшную трагедию. Благодарим всех, кто помогал в поисковой операции»,— говорится в сообщении.

Трагедия произошла днем 8 июня. Две подруги решили покататься на сап-борде (надувной доске для гребли стоя) на озере Круглом. Посреди водоема доска перевернулась. Очевидцам удалось вытащить из воды только одну школьницу. Вторая девочка, не умевшая плавать, мгновенно ушла под воду. Обе школьницы находились на воде без спасательных жилетов.

Поисковая операция стартовала утром 9 июня. К работе привлекли водолазов отряда «Кубань-СПАС». Тело погибшей было найдено лишь во второй половине дня 11 июня.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.

Наталья Решетняк