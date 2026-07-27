РФС поддержал пятигорский «Машук-КМВ» после пожара на базе клуба

Российский футбольный союз выразил поддержку пятигорскому клубу «Машук-КМВ» после пожара, произошедшего на базе команды в ночь на 26 июля. Сообщение опубликовано на сайте РФС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Как ранее писал «Ъ-Кавказ», огонь уничтожил третий этаж здания, где жили футболисты. Пожар уничтожил клубную экипировку, тренировочный инвентарь, клубную технику, документацию, а также личные вещи сотрудников, тренерского штаба и игроков. Пострадавших в результате инцидента нет.

Несмотря на случившееся, в воскресенье «Машук-КМВ» вышел на поле против «Волгаря» и одержал победу со счетом 1:2.

РФС пожелал игрокам, тренерскому штабу, сотрудникам клуба и болельщикам выдержки и сил, отметив, что вся футбольная семья России поддерживает команду в это трудное время.

Константин Соловьев