Имущество футбольного клуба «Машук-КМВ» уничтожил пожар

В Пятигорске на территории базы футбольного клуба «Машук-КМВ» произошло крупное возгорание. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ФК «Машук-КМВ» Фото: пресс-служба ФК «Машук-КМВ»

Происшествие случилось в ночь на 26 июля. Огонь полностью уничтожил третий этаж здания, где проживало большинство футболистов команды, а также всю клубную экипировку, тренировочный инвентарь, клубную технику, документацию, а также личные вещи сотрудников, тренерского штаба и игроков.

В момент возгорания на базе находился просмотровый футболист, который смог проснуться и самостоятельно покинуть здание. В результате происшествия никто не пострадал, причины пожара устанавливаются.

Уже на следующий день «Машук-КМВ» провел встречу с «Волгарем», в которой одержал победу со счетом 1:2.

«Футбольный клуб "Машук-КМВ" понес серьезные потери. Практически все имущество, необходимое для полноценного функционирования команды, было уничтожено огнем. Самое главное — в результате пожара никто не пострадал. О дальнейшем развитии ситуации и последующих решениях футбольный клуб «Машук-КМВ» сообщит дополнительно через свои официальные информационные ресурсы», — отмечается в сообщении команды.

Константин Соловьев