«От локального завода к международному бренду ковров»

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Производители текстильной промышленности Узбекистана становятся все более заметными на мировой арене. Если раньше страна воспринималась преимущественно как поставщик сырья, то сегодня она активно экспортирует готовые изделия. Существенный вклад в позиционирование местных производителей на международной арене вносит Саид Хакимов — СЕО* компании UZBRUGS LLC в США.

Рост производства — в два раза

Свой путь в ковровой индустрии Саид начал в Узбекистане. После окончания Ташкентского института текстильной и легкой промышленности по специальности «инженер-технолог» он пришел в компанию SAG — это один из крупнейших мировых производителей ковров. Сначала Саид разрабатывал дизайны вместе с художниками. Затем занялся развитием экспортных продаж. Поворотным моментом стало предложение с нуля создать производство ковролина и искусственного газона в Самаркандской области: предстояло отремонтировать производственную площадку, оснастить ее современным оборудованием, перенять лучшие мировые технологии, сформировать команду и обучить персонал. «Каждый новый этап требовал быстрого обучения и взятия на себя все большей ответственности»,— вспоминает Саид.

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В SAG Саид Хакимов вырос до директора по производству, маркетингу и продажам. А его работа помогла компании значительно укрепить позиции на рынке. Так, если в 2020 году предприятие выпускало 12 млн квадратных метров ковровых покрытий в год, то по итогам 2025 г. компания преодолела отметку в 22 млн квадратных метров. Изделия этого производителя полюбились не только массовому потребителю, но и известным корпоративным заказчикам. В частности, их используют в гостиницах Hilton и Dilimah Premium, крупных ресторанах, музеях. Чтобы достичь таких впечатляющих результатов, нужно было перестать мыслить как локальный производитель и начать играть по правилам мировой арены — внедрять международные стандарты качества и развивать бренд.

Технологическое лидерство и устойчивое развитие

Почти двукратный рост объемов производства был бы невозможен без постоянного внедрения инноваций. По инициативе Саида предприятие стало закупать современное оборудование, которое позволило не только сократить долю ручного труда на отдельных участках до 5%, но и существенно снизить брак и расходы на электроэнергию. Параллельно предприятие автоматизировало и бизнес-процессы: управление закупками, логистикой, продажами, а также внедрило искусственный интеллект — в обработку заказов, отгрузку товаров и даже в создание дизайнов ковров.

Но главным достижением можно считать то, что SAG одним из первых в отрасли наладил переработку ПЭТ-бутылок**: из них получают сырье, которое идет на изготовление основы для искусственного газона и ковров. Сейчас предприятие каждый день перерабатывает около 1 млн бутылок, которые поставляют не только из Узбекистана, но и из соседних стран. А другие производители ковров стали не только перенимать эти подходы, но и покупать материал из переработанного пластика.

Уникальный для мировой ковровой индустрии проект был отмечен жюри престижной премии Globeе Awards. За заслуги в области глобальной переработки ПЭТ-пластика для устойчивого производства текстиля Саид Хакимов получил награду в номинации «Бизнес-лидер года».

«Когда мы запускали переработку ПЭТ-пластика, мы не думали о наградах. Мы стремились внести вклад в решение серьезной экологической проблемы и одновременно решить производственную задачу. То, что сегодня этот проект получил международное признание, означает, что выбранный нами подход действительно работает»,— отметил Саид Хакимов.

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Системный выход на глобальный рынок

Еще один секрет успеха международная экспансия, которую Саид Хакимов курировал лично. Сегодня продукция SAG экспортируется в 10 стран, включая Армению, Азербайджан, Грузию, Киргизию, Китай и Россию.

«Выход на новые рынки требует не только конкурентного продукта, но и готовности всей системы: производства, финансов и команды,— отмечает Саид.— Важно обеспечить масштабируемость, инвестиции в маркетинг и операционные процессы, а также работать с локальной экспертизой — от потребительских предпочтений до регуляторной среды. Нам удалось выстроить эту модель, доказать ее эффективность и в результате — превратить узбекское производство в узнаваемый международный бренд и открыть для него новые рынки».

На российский рынок SAG вышла около 15 лет назад, однако тогда компания опередила спрос: потребители еще не были готовы к ее продукции с точки зрения дизайна, качества и позиционирования. По словам Саида, ситуация начала меняться лишь в последние годы, поэтому с 2025 года компания перешла к системному развитию в России, открыв фирменные магазины в Москве и Екатеринбурге, где также работает торговый дом компании.

«Сегодня российский покупатель все чаще воспринимает ковер не как базовый элемент интерьера, а как акцентный продукт: его покупают реже, но с более высоким чеком. Спрос смещается в сторону изделий с современным дизайном, высокой плотностью и премиальным внешним видом. При этом для покупателей по-прежнему важны практичность, простота ухода и долговечность»,— отмечает Саид Хакимов.

В 2019 году SAG вышла на рынок США — один из самых конкурентных и требовательных в мире. Развитие этого направления Саид Хакимов взял под личный контроль. СЕО компании UZBRUGS LLC в США провел исследование, выстроил стратегию экспансии и адаптировал бизнес-модель компании под специфику рынка.

Он открыл магазины SAG в Нью-Йорке, Огайо и Филадельфии, готовит к открытию магазин в Техасе. Параллельно ведет переговоры о выходе на маркетплейсы, включая Amazon, курирует разработку специальных коллекций ковров для онлайн-продаж. Также компания развивает собственную логистическую инфраструктуру в США для сокращения сроков поставки. А участие SAG в международных отраслевых выставках способствует росту узнаваемости бренда в профессиональном сообществе.

«Рынок США — один из самых конкурентных: здесь представлены ведущие производители из Турции, Индии, Китая и других стран. Успешный выход требует точного выбора сегмента, глубокого анализа конкурентов и понимания потребительских предпочтений. Это рынок с высоким порогом доверия и консервативным спросом, поэтому качество продукта и системная работа с клиентом имеют особое значение. Необходимо быть гибкими, тестировать новые решения и использовать весь потенциал рынка. Мы последовательно реализовали этот подход и получили признание экспертного сообщества»,— прокомментировал Саид.

Фактически Хакимов стал одним из тех специалистов, кто системно вывел узбекскую ковровую продукцию на международный уровень, превратив ее из локального товара в глобальный бренд. Его экспертиза оказалась востребована и на уровне межгосударственного диалога. В сентябре 2025 года Саид Хакимов был приглашен к участию в закрытом круглом столе с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, который прошел в Нью-Йорке в рамках официального визита главы государства в США. Во встрече приняли участие руководители ведущих американских компаний, инвестиционных фондов и финансовых институтов. Приглашение на подобный уровень — это не формальность, а признание вклада в развитие международного бизнеса.

Хакимов выступил как практик, который уже выстроил работающую модель взаимодействия между рынками Узбекистана и США.

«Мой практический опыт помогает показать, как узбекские компании могут успешно интегрироваться в глобальные рынки и строить долгосрочные партнерства с американскими компаниями. Для меня большая честь участвовать в таком диалоге и делиться реальным предпринимательским опытом»,— отметил он.

*CEO - от англ. Chief Executive Officer, исполнительный или генеральный директор. **ПЭТ - полиэтилентерефталат, один из немногих пластиков, который поддается переработке

Татьяна Черникова