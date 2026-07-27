Арбитражный суд признал банкротом ростовского регоператора по вывозу мусора

Арбитражный суд Ростовской области признал банкротом регионального оператора по сбору и вывозу мусора ООО «Экострой-Дон» с совокупным долгом перед кредиторами более 252,8 млн рублей и открыл конкурсное производство сроком на шесть месяцев. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Процедура наблюдения была введена в апреле 2025 года по заявлению НАО «Финансовые системы», поданному в декабре 2024 года. Временным управляющим утвердили Юрия Бута (САУ СРО ДЕЛО). По итогам работы его финальный отчёт зафиксировал отсутствие признаков преднамеренного банкротства и наличие средств для покрытия судебных расходов, однако подтвердил неспособность должника погасить долги перед контрагентами.

ООО «Экострой-Дон» было учреждено в 2010 году в Октябрьском районе Ростовской области. Генеральным директором предприятия является Зухра Минина, а бенефициаром — Альфред Минин.

Несмотря на то что временный управляющий ходатайствовал о введении финансового оздоровления или внешнего управления, первое собрание кредиторов, назначенное на 9 июня 2026 года, не состоялось из-за отсутствия кворума. Кредитор ООО «Эко-Сервис» настаивал на немедленном переходе к конкурсному производству.

Суд указал, что установленные законом сроки рассмотрения дела о банкротстве — семь месяцев с даты принятия заявления — истекли, а затягивание процесса ведёт к росту текущих издержек. Поскольку решение от собрания кредиторов получено не было, суд воспользовался правом самостоятельно признать должника банкротом при наличии доказанных признаков неплатёжеспособности.

Исполняющим обязанности конкурсного управляющего остался Юрий Бут. Суд обязал его провести новое собрание кредиторов до сентября текущего года для выбора саморегулируемой организации, которая представит кандидатуру постоянного конкурсного управляющего. Вопрос об утверждении управляющего назначен к рассмотрению на 9 сентября 2026 года. Вознаграждение менеджеру процедуры установлено в размере 30 тыс. рублей в месяц за счёт имущества должника.

Решение может быть обжаловано в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца. К участию в деле ранее был привлечён прокурор Ростовской области.

Тат Гаспарян